Najnovejši podatki kažejo, da sta na državni ravni izpolnjena oba pogoja za prehod iz oranžne v rumeno fazo sproščanja po vladnem semaforju. V tej fazi je ob upoštevanih vseh prejšnjih predvideno še sproščanje turističnih nastanitev in izvajanje učnega procesa v srednjih šolah ter fakultetah brez omejitev.

Po drastičnem upadu števila okuženih ta ponedeljek, ko so potrdili 491 primerov, kar v primerjavi s ponedeljkom pred tem predstavlja 45-odstotni padec, je na državni ravni prvič izpolnjen pogoj za prehod v rumeno fazo.

Zadnji podatki glede epidemije novega koronavirusa so sledeči: povprečje novih okužb v zadnjih sedmih dneh znaša 549, v bolnišnicah pa se zdravi 477 bolnikov.

Kot je danes povedala Irena Grmek Košnik iz NIJZ Kranj, je včeraj svetovalna skupina predlagala dodatne sprostitve, ki jih bo predvidoma jutri objavila vlada.

Po skoraj sedmih mesecih

Foto: Iztok Hočevar S tem sta po več mesecih izpolnjena oba pogoja za prehod iz oranžne v rumeno fazo prenovljenega vladnega semaforja za sproščanje ukrepov.

Odkar je vlada lanskega decembra predstavila prvi semafor sproščanja ukrepov, sedemdnevno povprečje okužb še nikoli ni bilo nižje od 600. Še najbližje smo bili tej meji 24. aprila, ko je povprečje znašalo 613, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Ob uvedbi v začetku lanskega decembra je bilo povprečje višje od 1.400, najvišje pa je bilo 6. januarja, ko je preseglo dva tisoč primerov.

Sedemdnevno povprečje je bilo nazadnje nižje od 600 13. oktobra lani oziroma pred slabimi sedmimi meseci.

Vse regije z izjemo Obalno-kraške v zadnjem tednu beležijo negativni tedenski prirast novih okužb. V zgornji grafiki je treba izbrati zavihek "tedenski prirast".

V začetku junija manj kot 300 okužb?

Umirjanje epidemije v zadnjem obdobju kažejo tudi izračuni Instituta Jožefa Stefana, kjer ocenjujejo, da trenutno reprodukcijsko število znaša 0,85. To pomeni, da vsak okuženi okuži manj kot eno osebo. Dodajajo, da bodo epidemiologi učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. To bi se lahko ob upoštevanju trenutnega reprodukcijska število zgodilo v prvi polovici junija.

Razlogi za umirjanje

Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović je včeraj razloge za umiranje epidemije pripisala prvomajskim praznikom, ki so po njenih besedah delovali kot "lockdown".

"Ni bilo šole, mnogi so vzeli dopust, vreme ni dovoljevalo več masovnih zbiranj, ob tem pa imamo vedno več prebolelih in cepljenih, kar ustavlja epidemijo. Ob tem smo v Sloveniji ponotranjili, da je treba upoštevati ukrepe, ki nas varujejo," je včeraj povedala Beovićeva.

Leon Cizelj iz Instituta Jožef Stefan je dejal, da so bile glavne zavore pri širjenju virusa samozaščitno obnašanje ob "malem lockdownu" v času počitnic med 24. aprilom in 2. majem, 50 tisoč cepljenih vsak teden in pa prekuženost, saj se vsak teden prekuži okrog 15 tisoč ljudi.

Po besedah Cizlja je ključno vlogo pri zniževanju reprodukcijskega števila odigralo 11-dnevno zaprtje v začetku aprila. Brez tega bi bilo v tem trenutku v bolnišnicah okoli 1000 bolnikov, do številke okoli 500 in rumene faze, kjer smo danes, pa bi prišli šele v sredini junija.

Cizelj pričakuje, da se bo število bolnikov v bolnišnicah še naprej zmanjševalo, to pa je povezano tudi s cepljenjem. "Hitreje ko bomo cepili, hitreje bodo številke padale," je še dodal. Trenutno tedensko zaradi cepljenja postane imunih na covid-19 približno 50.000 ljudi. Zeleno fazo sproščanja ukrepov bi lahko s trenutnimi trendi dosegli v začetku poletja, a kot je poudaril Cizelj, je to težko napovedovati.

