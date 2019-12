Najboljša glasba in najboljša publika

Oglasno sporočilo

26. decembra bo Orfejčkova parada praznovala že 29. rojstni dan.

Slovenska glasba in beseda tako praznujeta skupaj z državo na najlepši način. Gre za prireditev družbe Radio-Tednik Ptuj in Megamarketinga, ki jo vsako obišče več kot 1.200 zadovoljnih obiskovalcev. Na svojem odru Orfejčkova parada gosti mesečne zmagovalce Orfejčkovih lestvic in goste. Za vse, ki stopijo na njen oder, je to tudi svojevrstno priznanje oziroma dokaz njihove priljubljenosti med poslušalci tako narodno-zabavne kot tudi zabavne glasbe.

S svojimi nastopi prinašajo veselje, radost in srčnost, ki jih povezujejo tudi z najlepšimi željami za zdravje in uspeh v novem letu ter da bi jih slovenska pesem in glasba še dolgo osrečevali. Ker na slovenski narodno-zabavni in zabavni oder stopajo vedno novi ansambli, pevke in pevci, bo Orfejčkova parada lahko še dolgo ohranjala svojo sporočilnost – zabavo za vse, ki si je želijo. Zveste obiskovalce organizatorja tudi nagrajujeta, zlato darilo Zlatarne Divjak je že stalnica Orfejčkove parade. Za prvih tisoč kupcev vstopnic letošnje prireditve pa je podjetje Ilkos pripravilo unikatne dišeče sveče.

Odra Orfejčkove parade pa ni brez starih prijateljev Danice, Luke in Pepija, ki bodo letos na oder povabili Tanjo Žagar, Dejana Vunjaka, Domna Kumra, Sašo Lendero, Sergia Lugovskega, Modrijane ter ansamble Prisrčniki, Smeh, Opoj, Petka, Slovenski zvoki, Šepet, Petovia kvintet, ki se jim bodo pridružili tudi Trije tanori, novoustanovljena skupina družbe Radio-Tednik Ptuj (Dalibor Bedenik, Domen Hren in Marjan Nahberger). Občinstvo bo lahko zaploskalo tudi mladi generaciji slovenskih pevcev, ki jim vrata odpira edinstveni slovenski projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo družbe Radio-Tednik Ptuj.

Nastopila bosta zmagovalca v peti sezoni Patrick Šabeder (OŠ Duplek), ki je zmagal v mlajši kategoriji s pesmijo Lahko noč, Piran, in Staša Štern (OŠ Markovci), ki je zmagala v starejši kategoriji in je za pesem Poglej me tudi sama napisala besedilo. Že po tradiciji pa se bosta z odmerkom izvirnega domačega ljudskega humorja predstavila Luka in Pepi.

Športna dvorana OŠ Ljudski vrt na Ptuju bo 26. decembra ob 16. uri zagotovo znova pokala po šivih.

Naročnik oglasne vsebine je Radio Tednik Ptuj.