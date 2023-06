Načrtujejo korenite spremembe

Po novem ministrov ne bi več imenoval in razreševal državni zbor, ampak predsednica oziroma predsednik republike na predlog predsednika vlade. S tem bi odpadle možnosti interpelacije posameznih ministrov, bi se pa ohranila možnost interpelacije celotne vlade. Prav tako število ministrstev in njihovo oblikovanje ne bi bilo več urejeno z zakonodajo, ampak bi o tem lahko vsakokratna vlada odločala sama. To so predlogi ustavnih sprememb, pod katere so se podpisali poslanci Gibanja Svoboda, NSi in SD.