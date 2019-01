Na vzhodu Slovenije po praznikih že pričakujejo nov val turistov #video

Evre med prazniki tradicionalno pridno štejejo tudi v vseh slovenskih zdraviliščih na Štajerskem in v Prekmurju. Hoteli so odlično zasedeni.

Predvsem za Avstrijce in Nemce so božič, novo leto in silvestrovanja na vzhodu Slovenije posebno doživetje. Na počitnice na Pohorje in v toplice pride tudi veliko slovenskih družin, a kar polovica gostov je iz nemško govorečih dežel.

Prihaja nov val turistov

V hotelski biser pod vznožjem Mariborskega Pohorja, hotel Arena, ter v pohorska hotela Videc in Bolfenk so prazniki vnesli odlično zasedenost. Nov najemnik hotelov je po štirih letih gostom znova ponudil silvestrovanje. Podjetje Playgreen, ki pod blagovno znamko Pohorje resort od septembra najema hotele Arena, Bolfenk in Videc, se zdaj veseli novega vala turistov.

Prav te dni namreč prihaja še drugi val gostov, ki bodo na počitnicah uživali vse do praznika svetih treh kraljev. Gostinci in hotelirji pa medtem že pogledujejo k bližajoči se tekmi za svetovni pokal Zlata lisica. 1. in 2. februarja naj bi se tukaj mudila ženska smučarska elita.

V Biotermah Mala Nedelja pa so avstrijski in nemški turisti na drugem mestu, še vedno prednjačijo domači gostje. Počitnice v toplicah privabljajo številne slovenske družine. Zasedene so tako rekoč vse sobe v hotelskem kompleksu in glamping naselju.