Na Tolminskem trčila jadralna padalca

Včeraj popoldne se je na Tolminskem blizu naselja Ljubinj huje poškodoval 59-letni jadralni padalec. Policisti Policijske uprave Nova Gorica so ugotovili, da sta dva jadralna padalca, oba državljana Nemčije, okoli 12.15 vzletela v lastni režiji na vzhodnem pobočju vzletišča za jadralne padalce na Kobali.

Kmalu po vzletu na višini približno sto metrov od tal sta padalca iz neznanega razloga trčila med seboj. Na padalu 59-letnega jadralnega padalca je nastala poškodba in je posledično začel izgubljati nadzor nad padalom ter pristal na travniku blizu ene od stanovanjskih hiš v Ljubinju.

59-letnik si je najverjetneje zlomil levo golen

Pri zasilnem pristanku se je 59-letni jadralni padalec huje poškodoval, sumijo na zlom leve goleni, 39-letna jadralna padalka pa je kasneje nepoškodovana pristala na območju Tolmina.

Reševalci nujne medicinske pomoči Tolmin so poškodovanca na kraju nesreče oskrbeli, nato pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe HNMP z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policisti bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. O nesreči je policija obvestila tudi pristojnega preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.