Na vzletišču na Lisci strmoglavil jadralni padalec

Kot so zapisali na Centru za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje, so gasilci zavarovali kraj dogodka, z uporabo vrvne tehnike pristopili do padalca, nudili pomoč pri oživljanju in zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Gorski reševalci in dežurna ekipa nujne helikopterske pomoči pa so na kraju ugotovili, da je oseba umrla. S helikopterjem Slovenske vojske so jo prepeljali v dolino, kjer jo je prevzela pogrebna služba, so še zapisali.