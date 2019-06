Na srečanju s premierjem ni evroposlancev iz vrst SDS in SLS

Pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu se je dopoldne začelo srečanje z novoizvoljenimi slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, med katerimi pa ni evroposlancev iz vrst SDS in SLS. V SDS so danes pojasnili, da so Milan Zver, Romana Tomc (oba SDS) in Franc Bogovič (SLS) že v Španiji, kjer bo srečanje skupine Evropske ljudske stranke.

Kot so poudarili, jim je žal, da premier Marjan Šarec tega srečanja ni uskladil z izvoljenimi poslanci na skupni listi SDS+SLS, ki je na volitvah dobila največ glasov. Dodali so, da bi se vsi z veseljem udeležili tega srečanja, vendar so že v Španiji, kjer se začenja srečanje skupine Evropske ljudske stranke (EPP), na katerem bodo razpravljali o prioritetah v prihajajočem mandatu 2019-2024. Predsedniku vlade so se zaradi zadržanosti tudi opravičili.

V evropski parlament se vrača Novakova

Iz skupine EPP je med novoizvoljenimi evropskimi poslanci iz Slovenije tudi Ljudmila Novak (NSi), ki pa se srečanja s premierjem udeležuje.

Foto: STA

Milan Zver, Romana Tomc in Franc Bogovič so Slovenijo zastopali že v zadnjem mandatu med letoma 2014 in 2019 ter bodo tudi v tem mandatu del politične skupine EPP. Poleg omenjene trojice bo v vrste EPP po desetih letih premora ponovno sedla Novakova.

O komisarju naj bi odločali predvidoma poleti

Po dva poslanca bosta v Evropskem parlamentu imeli še SD in LMŠ. V vrstah politične skupine S&D bosta Slovenijo predstavljala evropski novinec Milan Brglez in Tanja Fajon, ki bo v evropske klopi sedla tretjič. Iz vladajoče LMŠ pa bosta evropske liberalce (Alde) okrepila Irena Joveva in Klemen Grošelj.

Po evropskih volitvah bo morala slovenska vlada izbrati tudi svojega kandidata za evropskega komisarja. Pogovori o tem uradno še niso stekli, a naj bi o tem odločali predvidoma poleti. Prejšnji teden se je v tem kontekstu pojavilo ime zunanjega ministra Mira Cerarja, ki se z jesenskim kongresom poslavlja z vrha SMC.

Foto: STA

A je Cerar zatrdil, da se koalicija o tem še ni pogovarjala. Šarec pa je prejšnji teden ocenil, da je primernih kandidatov veliko in da bo težko izbrati, zato jih "čakajo težki dnevi".

Novakova se je na današnjem srečanju dotaknila tudi te teme, ko je na premierja Šarca naslovila vprašanje o kandidatu za komisarja. Šarec je bil s svojim odgovorom precej skrivnosten, saj ni izdal več kot to, da ta bo. Novakova je sicer predlagala, da bi pri izbiri komisarja sodelovali tudi novoizvoljeni poslanci z večino.