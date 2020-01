Na prvem mestu LMŠ, SAB in SMC se ne bi prebili v DZ #anketa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SDS je v primerjavi z decembrom pridobila 0,3 odstotne točke podpore, LMŠ in SD pa sta nekaj izgubili, in sicer LMŠ 0,8 odstotne točke in SD 1,6 odstotne točke.

Na četrtem mestu med strankami je NSi s 6,5 odstotka (decembra 5,3), na petem Levica s šestimi odstotki (decembra 6,5), na šestem pa DeSUS z 2,9 odstotka (decembra 3,1). Teh šest strank bi tudi prišlo v parlament, še piše STA.

SAB in SMC ne bi prišli v DZ

Pač pa v DZ ne bi prišle SLS (2,4 odstotka, decembra 2,8), SNS (2,3 odstotka, decembra 2,5), SAB (0,8 odstotka, decembra 0,7) in SMC (0,3 odstotka, decembra 0,2).

Neopredeljenih je 23,7 odstotka vprašanih, na volitve ne bi šlo 9,8 odstotka, za druge stranke pa bi se odločilo 0,9 odstotka vprašanih.

Delo vlade je kot neuspešno ocenilo 40,9 odstotka vprašanih, kar je 4,2 odstotne točke manj kot decembra. Pri vprašanju o oceni dela vlade je bilo neopredeljenih 8,5 odstotka, kar je štiri odstotne točke več kot decembra, navaja STA.

Pahor najbolj priljubljen

Tudi tokrat je najbolj priljubljen politik v državi predsednik republike Pahor, tako kot decembra pa mu sledita premier Marjan Šarec in evropska poslanka Tanja Fajon. Med novinci na lestvici priljubljenosti se je najvišje uvrstil novi evropski komisar Janez Lenarčič na 11. mestu. Novoizvoljena predsednica DeSUS in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec se je umestila na 16. mesto, piše STA.

Na koncu lestvice je pristal še tretji novinec, poslanec SDS Branko Grims. Na dnu lestvice mu družbo delata nekdanji predsednik DeSUS in odhajajoči obrambni minister Karl Erjavec ter predsednik SNS Zmago Jelinčič.

Agencija Ninamedia je telefonsko raziskavo za časnika Dnevnik in Večer izvedla med 14. in 16. januarjem, anketirali pa so 700 oseb, še piše STA.