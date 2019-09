Na območju Poljan nov napad volkov na drobnico

Na območju občine Gorenjska vas-Poljane se je danes znova zgodil večji napad volkov. Zjutraj so namreč odkrili nov številčni pokol plemenske drobnice, kakršen se je zgodil tudi že 12. septembra v Dolenji Žetini. Občina nastale razmere ocenjuje kot nedopustne in pripravlja novo vlogo za odstrel še dodatnih petih volkov.

Kot so sporočili iz Občine Gorenja vas-Poljane, je v novem napadu volkov po doslej zbranih podatkih poginilo 16 živali. Ocenjujejo pa, da je škoda še precej večja, saj so tudi pri večini pobegle drobnice poškodbe velike.

V napadu 12. septembra, ki je bil prvi tak pokol na poljanski strani Blegoša, je trop volkov pokončal več kot 30 ovc. Težave so v minulih mesecih že imeli tudi na selški in cerkljanski strani.

"Lokalna skupnost želi ravnati izključno v interesu svojih občanov"

Občina nastale razmere ocenjuje kot v celoti nedopustne, zato že pripravlja novo vlogo za odstrel še dodatnih petih volkov. "Lokalna skupnost želi ravnati izključno v interesu svojih občanov, ki si zaslužijo kvalitetne pogoje za življenje in delo, za kar si lokalna skupnost z dragimi in obsežnimi projekti prizadeva že ves čas svojega obstoja," so izpostavili na občini, kjer pričakujejo, da bodo odločevalci tokratne pozive vzeli resneje in ukrepali odgovorno in predvsem hitreje.