Na območju naselja Pance umrl voznik traktorja

Na območju naselja Pance so zjutraj našli mrtvega 61-letnega voznika traktorja. Po do sedaj zbranih obvestilih je traktor zaradi neprilagojene hitrosti na razmočenih tleh zdrsnil po travnati brežini in se večkrat prevrnil. Pri tem se je voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju dogodka umrl.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, je bil po prvih podatkih voznik traktorja v nesreči udeležen sam, zjutraj so o njej policiste obvestili občani. Policisti so opravili ogled in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so navedli.