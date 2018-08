Na Obali letos spet podirajo rekorde

Kot pravijo v Turističnem združenju Portorož, so v juliju za eno odstotno točko presegli lanske številke, ki so bile izjemne. Približno enako število hotelskih prenočitev kot v enakem obdobju lani so dosegli tudi v avgustu.

"Skladno z izjavami hotelirjev ocenjujemo, da bodo njihovi letošnji prihodki višji od lanskih, saj številni dosegajo višjo povprečno ceno kot v enakem obdobju lani," so povedali na združenju.

Gostje so pripravljeni za doživetja tudi primerno plačati, pravijo v združenju. Foto: Thinkstock

"Gastronomija je med doživetji vsekakor na prvem mestu. Aktualni so krajši izleti po obali in zaledju. V kombinaciji z dobro hrano, pijačo in gostoljubjem domačinov postajajo izleti s kolesi, e-kolesi, ladjicami in odkrivanje istrskih pešpoti izjemno priljubljen način preživljanja prostega časa," ugotavljajo na združenju.

Pravijo tudi, da se v Portorožu spreminja segment gostov, saj je vse več takšnih, ki želijo poleg namestitve doživeti še kaj posebnega in edinstvenega.

"To smo pričakovali in se skladno s smernicami Slovenske turistične organizacije na to pripravili. Na destinaciji tako ponujamo vse več edinstvenih doživetij, ki jih lahko gostje doživijo le pri nas in nikjer drugje ter si jih bodo zato zapomnili, o njih pripovedovali svojcem in prijateljem. Seveda se tu ne omejujemo le na obmorski pas, temveč goste z veseljem odpeljemo v zaledje, kjer lahko doživijo stik z istrsko kulturo, naravo in gastronomijo," pravijo na združenju in dodajajo, da so gostje za tovrstna doživetja pripravljeni tudi primerno plačati.

Hotelirji pričakujejo, da bo dober tudi september, a vse je odvisno od vremena, pravijo v združenju. Foto: Ana Kovač

Tudi za prihajajoče obdobje so napovedi lokalnih hotelirjev o obisku v Portorožu in Piranu pozitivne, pravijo na združenju. Hotelirji namreč predvidevajo, da bo letošnja sezona celo malce boljša od lanske, ki je bila sicer rekordna.

"Tudi v septembru pričakujejo dober obisk, seveda so pri tem odvisni še od vremena, ki pa je letos nekoliko muhasto. V tem obdobju se namreč pričakuje tudi veliko rezervacij v zadnjem hipu pri individualnih gostih, ti pa si lahko hitro premislijo," še dodajajo v združenju.

V Izoli v prvi polovici leta porast prenočitev, polno zasedena tudi julij in avgust

Čeprav podatkov za poletno sezono še nimajo, so nam v Turističnem združenju Izola povedali, da v prvi polovici letošnjega leta, torej od januarja do junija, ugotavljajo porast prenočitev, od katerih jih je bilo največ opravljenih v hotelih. Tudi letos so, podobno kot pretekla leta, našteli 59 odstotkov slovenskih gostov, s 13 odstotki jim sledijo avstrijski, sedem odstotkov je bilo nemških in pet odstotkov italijanskih.

"Rast je v skladu z zastavljenimi načrti, saj v primerjavi z lansko rekordno sezono nismo pričakovali še večjega obiska, a nam ga je vseeno uspelo doseči," so nam povedali na združenju in dodali, da so tudi podatki za julij dobri in prikazujejo polno zasedenost. Za odstotek se je povečalo število prenočitev v hotelskih namestitvah, za devet odstotkov v gostiščih in hostlih, šest odstotkov v kampih.

Kot pravijo v Turističnem združenju Izola, so napovedi za september prav tako dobre, saj so hotelske zmogljivosti v večini že prodane oziroma rezervirane. Foto: Thinkstock

Opazili so porast čeških, madžarskih in belgijskih gostov, razmerje med domačimi in tujimi gosti pa je na isti ravni kot v prvih šestih mesecih.

"Povprečna doba bivanja v juliju je 3,4 dneva, najdlje se pri nas zadržijo slovenski, nemški in češki gostje, v povprečju 5 dni," pravijo v združenju.

"Za avgust statističnih podatkov še nimamo, po besedah hotelirjev pa bo tudi ta mesec dobro zaseden. Ekstremno povečanih indeksov sicer ne pričakujemo, saj sta julij in avgust glavna poletna turistična sezona, kar pomeni, da so zmogljivosti vsa leta polno zasedene. Tudi po prvih pogovorih z gostinci so ti s poletno sezono zadovoljni, vso sliko o glavni turistični sezoni pa bomo imeli sredi septembra," so nam še sporočili z združenja.

Hotelirji zadovoljni: Letošnja sezona celo uspešnejša od lanske

Ugotovitve združenja so nam potrdili v hotelih LifeClass Portorož, kjer so zelo zadovoljni z letošnjo poletno sezono. Kot pravijo, je bila ta v primerjavi z lani celo uspešnejša.

V njihovih šestih hotelih so še vedno prednjačili italijanski gostje, ki pomenijo največji delež vseh gostov, sledijo jim Avstrijci, Nemci, Švicarji, vedno več pa je gostov iz vzhodnoevropskih držav, na primer Madžarov, Čehov in Poljakov, strukturo gostov pojasnjujejo v hotelih LifeClass Portorož.

V hotelih LifeClass so letos opazili nekaj manj italijanskih gostov, a je teh še vedno največ od vseh. Foto: Thinkstock

Italijane so nadomestili Madžari, Čehi in Poljaki

"V primerjavi z lani se je struktura gostov nekoliko spremenila, saj smo imeli nekoliko manj italijanskih gostov kot pretekla leta, te pa so večinoma nadomestili gostje iz vzhodnoevropskih držav," pravijo v podjetju.

Njihovi gostje so letos porabili več kot lani, kar pripisujejo bolj pestri letošnji gostinski, wellness in termalni ponudbi. Gostom želijo še naprej ponuditi največ kar lahko, zato zanje skrbijo s ponudbo, ki sledi najnovejšim svetovnim smernicam.

"Septembra si obetamo nadaljevanje uspešne poletne sezone. Vseh šest hotelov smo zapolnili večinoma z individualnimi gosti, kar je razlika v primerjavi z lani, ko smo jeseni sprejeli več skupinskih gostov," so dejali v podjetju.

Zmogljivosti, po katerih največ povprašujejo Slovenci, je bilo na obali premalo

"Da je letošnja sezona presegla pričakovanja, ne bi trdila, saj smo, glede na izredno uspešno sezono lani, podobno pričakovali tudi od letošnje. In res je bila sezona na slovenski obali za nas zelo dobra in hkrati tudi zahtevna, saj je bilo določenega tipa namestitvenih zmogljivosti, po katerih največ povprašujejo slovenski gostje, pravzaprav premalo," pravi Katarina Brdnik, vodja trženja v turistični agenciji Kompas.

"Namestitvene zmogljivosti na slovenski obali so bile dobro zasedene, vendar je bil podoben položaj že leni, zato nas to ni presenetilo. Glede na pozitivne napovedi ter v pričakovanju lepega in toplega jesenskega vremena verjamemo, da se bo obisk gostov na slovenski obali podaljšal tudi v september in oktober," pričakujejo v Kompasu.