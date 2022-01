Na mejo brez dokumentov in z ukradenim porschejem

Na mejnem prehodu Obrežje so policisti v petek dopoldne ob izstopu iz države opravili nadzor nad 30-letnim državljanom Hrvaške, ki se je tja pripeljal z osebnim avtomobilom porsche panamera. Mejo je poskusil prestopiti brez dokumentov in z ukradenim avtomobilom, so sporočili s Policijske postaje Novo mesto. Avtomobil so zasegli, 30-letnika pa pridržali in privedli k preiskovalnemu sodniku.