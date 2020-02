Na meji ni želel ustaviti in je poškodoval zapornico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek popoldan je na mejni prehod Starod pripeljal kombi, čigar voznik ni želel ustaviti in je nadaljeval vožnjo, pri tem pa je poškodoval eno od spuščenih zapornic.

Policisti so pobeglega voznika dohiteli v Podgradu in ga privedli nazaj na mejni prehod. Pri pregledu so ugotovili, da 54-letni državljan Nemčije vozi ukraden kombi. Ukraden je bil na Hrvaškem.

Policisti so ga oglobili zaradi izmikanja mejni kontroli in zaradi poškodovanja zapornice, po postopku pa so ga skupaj z ukradenim vozilom predali hrvaškim policistom, ki bodo nadaljevali kazenski pregon.