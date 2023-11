Na Ljubnem začenja delovati državna tehnična pisarna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med trenutno akutne težave v občini Ljubno spadajo tri ceste, ki jih vzpostavljajo nazaj v vozno stanje, potem ko so jih znova prizadela neurja v preteklih dneh. Foto: STA

V prostorih Občine Ljubno ob Savinji danes začenja delovati nova enota državne tehnične pisarne. V njej bodo trije stalno zaposleni iz podjetja Projekt Nova Gorica, ki bodo na razpolago vsem prizadetim občinam Savinjske doline in njihovim prebivalcem. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik od pisarne pričakuje razbremenitev.

Kot je za dejal Naraločnik, od nove enote pričakuje razbremenitev in pomoč pri aktualnih vprašanjih glede sanacije po avgustovski vodni ujmi. Z zaposlenimi v pisarni se bodo po njegovem mnenju hitro spoznali.

"Od zaposlenih v pisarni pričakujem, da bodo dajali ustrezne informacije in da bodo sodelovali pri pripravi tehnične dokumentacije za izvedbo sanacijskih projektov," je dejal.

Kontaktni podatki pisarne

Med trenutno akutne težave v občini po županovih besedah spadajo tri ceste, ki jih vzpostavljajo nazaj v vozno stanje, potem ko so jih znova prizadela neurja v preteklih dneh. Precej problematični so tudi nekateri zemeljski plazovi. "Čakamo končna geološka mnenja. Imamo tudi nekaj plazov večjih dimenzij. Morda prav na tem področju najbolj potrebujemo pomoč in podporo tehnične pisarne," je povedal Naraločnik.

Vsi - ne glede na kraj stalnega prebivališča - se lahko obrnejo na elektronski naslov državne tehnične pisarne dtp@gi-zrmk.si ali na telefonsko številko 03 839 17 71.

Trenutni urnik delovanja je od 7.30 do 15.30 z odmorom med 12.00 in 12.30. Urnik bodo po potrebi prilagodili.

Čakajo na seznam objektov

Kot je v torek napovedal vodja državne tehnične pisarne Blaž Dolinšek, bodo v pisarni na Ljubnem stalno prisotni vodja enote, administrator in eden od projektantov, medtem ko bodo geologi, statiki in strokovnjaki drugih profilov krožili med različnimi pisarnami glede na potrebe. Poleg osrednje pisarne v Ljubljani namreč že deluje tudi enota pisarne v Črni na Koroškem.

Državna tehnična pisarna po njegovih besedah trenutno čaka na vladni program za obnovo, v okviru katerega bodo dobili poimenski seznam vseh objektov. V tem času sodelavci pisarne izvajajo predhodne preglede najbolj kritičnih objektov na območjih Mežiške in Zgornje Savinjske doline, ki jih ogrožajo plazovi ali poplavljanje vodotokov.