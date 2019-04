V Krškem naj bi sin zabodel očeta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj so policiste na območju Krškega obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi ga nekdo zabodel. Po prvih ugotovitvah ter zbranih obvestilih policistov in kriminalistov naj bi 42-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval svojega 72-letnega očeta, ki pa po podatkih iz bolnišnice ni v smrtni nevarnosti.

Osumljencu so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Policijski organi nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja poskusa uboja.