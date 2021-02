Na Kredarici kar –24 stopinj Celzija, burja tudi čez 100 kilometrov na uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nad Slovenijo se tudi danes zadržuje mrzel zrak. Na Kredarici je bilo tako ob 8. uri minus 24 stopinj Celzija, severozahodni veter pa je v sunkih dosegal skoraj 70 kilometrov na uro. Mrzlo je tudi jutro po nižinah, vremenoslovci pa danes opozarjajo na močno burjo, ki lahko na Primorskem v sunkih doseže od 100 do 120 kilometrov na uro.

V Ratečah je bilo tako ob 8. uri –14 stopinj, v Slovenj Gradcu in Celju –10, drugod po Sloveniji pa nekje od –2 do –10 stopinj Celzija, povzema STA.

Danes bo po napovedih meteorologov agencije za okolje pretežno jasno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije pa sredi dneva in popoldne tudi spremenljivo oblačno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter. Sunki burje na Primorskem lahko na izpostavljenih mestih dosežejo hitrost med 100 in 120 kilometrov na uro.

Najvišje dnevne temperature bodo od –5 do –1 stopinje, na Goriškem in ob morju okoli 2 stopinji Celzija.

Ponoči bo v vzhodni polovici Slovenije pretežno oblačno, na Kočevskem in v Beli krajini lahko občasno naletava sneg. Drugod bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo začela slabeti. Najnižje jutranje temperature bodo v nedeljo od –11 do –5 stopinj Celzija, v alpskih dolinah do –16, ob morju malo pod ničlo.

Prihodnji teden bo mraz popustil

Jutri bo pretežno jasno, pihal bo severni do severovzhodni veter, burja na Primorskem pa bo še naprej slabela. Najvišje dnevne temperature bodo že malo višje, od –2 do 4 stopinje, na Primorskem okoli 7.

V ponedeljek bo pretežno jasno z mrzlim jutrom, zvečer se bo zmerno pooblačilo. V torek bo zmerno do pretežno oblačno. Mraz bo popustil in, kot kaže danes, bodo v nadaljevanju tedna nato temperature čez dan precej višje, jutra pa bodo še hladna.