Na južni meji: domačini so se policijskih akcij in migrantov že navadili #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na južni meji s Hrvaško je spet vse večji pritisk nezakonitih migrantov. Nedovoljeni prehodi državne meje se na Dolenjskem vrstijo dnevno. V primerjavi z lanskim letom se je število povečalo za kar 70 odstotkov. Če je lani mejo v prvih devetih mesecih nelegalno prestopilo slabih sedem tisoč tujcev, so jih letos pri tem ujeli že skoraj 12 tisoč.

Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je danes na obisku v Ankari pozval k nujni zaustavitvi nezakonitih odhodov migrantov iz Turčije, medtem ko se Grčija bori z vedno večjim številom migrantov. V Grčiji namreč v zadnjih mesecih beležijo ogromno povečanje, je opozoril.

"Obstaja nujna potreba po nadaljnjem preprečevanju in zaznavanju nezakonitih odhodov iz Turčije," je dejal evropski komisar na novinarski konferenci v Ankari, na kateri sta bila tudi notranja ministra Turčije in Nemčije.

Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je v torek sporočil, da se je v septembru število migrantov, ki so v Grčijo iz Turčije prispelo po morju, povečalo na 10.258. To je največja mesečna številka od leta 2016 sklenjenega dogovora med Turčijo in Evropsko unijo o omejitvi toka migrantov.

Turški notranji minister Süleyman Soylu je kljub temu pozval EU, naj pomaga Ankari z deljenjem bremena, ki ga predstavljajo begunci. Turčija je izpolnila svoje obveze iz dogovora, podobno se zato pričakuje tudi od Evrope, je dejal.

Posvaril je tudi pred nasiljem v sirski provinci Idlib, kar bi lahko vodilo v dodatno povečanje števila prihodov beguncev v Turčijo, kjer je že nameščenih okoli 3,6 milijona sirskih beguncev.

Avramopulos je danes še dejal, da ceni delo Ankare, ki ga opravlja z begunci. "Naš skupni obisk je dokaz pomena sodelovanja s Turčijo o upravljanju migracij, skupaj kot partnerji," je dodal.

Nemški notranji minister Horst Seehofer pa je dejal, da je Evropa pripravljena pomagati Turčiji.