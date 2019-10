Stoječe ovacije za nemško kapitanko, ki je pomagala migrantom #video

"Sprejeli so me kot ladjo, ki je v Evropo pripeljala kugo," je v odboru za notranje zadeve Evropskega parlamenta svoje izkušnje pri reševanju migrantov in beguncev, ki so se v Sredozemskem morju znašli v stiski, opisala kapitanka Carola Rackete. "Težko je bilo v teh dneh biti evropska državljanka. Sramovala sem se," je dodala. Pri tem je tudi opisala, kako je njena ladja naletela na razbitine ladje, okoli nje pa številna trupla.

70 dni z rešenimi migranti na krovu plula brez cilja

Kot je povedala, je videla tudi tri otroke, ki so v naročju držali truplo dojenčka, mu prepevali pesmi in ga zibali, kot da bi bil živ. A nobena od teh izkušenj ni bila tako huda kot "frustracija", da je 70 dni z rešenimi migranti na krovu plula brez cilja in jim je morala pojasnjevati, da jih Evropa, ki velja za simbol človekovih pravic, ne želi, je še dejala.

"To ni bila provokacija. To bi morala storiti že veliko prej."

Tudi v Evropskem parlamentu je Carola Rackete branila svojo odločitev, da je brez dovoljenja vplula v italijansko pristanišče na Lampedusi. "To ni bila provokacija. To bi morala storiti že veliko prej," je dejala in se pri tem sklicevala na varstvo človekovih pravic.

Foto: Reuters Ob pristanku v nasprotju z željami takratne italijanske vlade je bila po njenih besedah deležna "velike, neželene pozornosti". "A kje ste bili, ko smo klicali na pomoč prek vseh mogočih kanalov, kje ste bili, ko smo spraševali po varnem kraju? Omenili so mi Tripoli, prestolnico države, kjer divja državljanska vojna," je bila kritična nemška kapitanka.

"Če nas resnično skrbi mučenje v Libiji, potem mora Evropa vzpostaviti sodelovanje z libijsko obalno stražo," je ob ploskanju poslancev pozvala kapitanka.

Od tragedije pred Lampeduso se ni veliko spremenilo

Današnje zasedanje parlamentarnega odbora je bilo ob šesti obletnici begunske tragedije pred Lampeduso, v kateri je umrlo 366 ljudi. Poslanci so se na tragedijo spomnili z minuto molka, Rackete pa je poudarila, da se od takrat ni veliko spremenilo.

"Minilo je šest let in namesto da bi preprečili podobne nove tragedije, je EU odgovornost prenesla na Libijo, kjer se dogajajo kršitve mednarodnega prava," je bila kritična nemška kapitanka. Upanje je po njenih besedah v akcijah civilnodružbenih organizacij.

Nemška kapitanka je tudi zahtevala radikalno sistemsko spremembo pri upravljanju migracij. Reforma dublinske odredbe je že zdavnaj zapoznela, potrebni so humanitarni koridorji ter varne in zakonite poti v Evropo, je še pozvala.

V Italiji ji sodijo zaradi pomoči pri nezakonitem priseljevanju

V Italiji proti nemški kapitanska potekajo preiskave, med drugim zaradi pomoči pri nezakonitem priseljevanju. Rackete je konec junija s približno 50 rešenimi migranti na krovu ladje Sea Watch 3 pristala na Lampedusi in tako kršila odločitev takratnega italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija. Njena ladja je tudi ostala brez dovoljenja za plutje. Sama pričakuje, da se bodo sodni postopki proti njej končali v letu ali dveh.