Na Hrvaškem objavili knjigo o ozemeljskih zahtevah Slovenije do Medžugorja

V hrvaških knjigarnah se je zadnje dni pojavila knjiga avtorja Marijana Majstorovića, ki se ukvarja z domnevnimi ozemeljskimi zahtevami Slovenije do Medžugorja. Majstorović ponuja kronološki pregled zgodovine odnosov Hrvatov in Slovencev do danes. Poudarek je na dogodkih po prvi svetovni vojni na območju Razkrižja.