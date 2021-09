Na Hrvaškem iščejo Ljubljančana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem od prejšnje sobote pogrešajo 36-letnega slovenskega državljana Martina Janija Dittricha, ki ima bivališče v Ljubljani. Pogrešani je prejšnjo soboto iz kraja Markovac pri Višnjanu v hrvaški Istri neznano kam odšel z avtomobilom srebrne barve, znamke peugeot in s slovensko registracijo.

Dittrich naj bi imel oblečeno belo majico s kratkimi rokavi, pisane dolge hlače in črne čevlje, so še navedli na spletni strani nestali.gov.hr. Pogrešani Ljubljančan je visok 185 centimetrov, ima rjave lase in modre oči ter je srednje postave.

Preiskavo vodi policijska uprava hrvaške Istre s sedežem v Pulju. Vse, ki bi pogrešanega opazili, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo oz. to sporočijo po elektronski pošti na naslov nestali@nestali.hr.