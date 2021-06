Na Dravinji so se prevrnili trije čolni, dva človeka sta pristala v bolnišnici

Pri iskanju in reševanju na reki na dolžini sedmih kilometrov je po podatkih centra za obveščanje sodelovalo 73 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev Videm, Ptuj, Tržec, Leskovec, Stojnci in Nova vas. Aktivirana je bila tudi podvodna reševalna služba. Kot so zapisali, so se ponesrečeni iz reke rešili sami. Prvo pomoč pa so jim nudili gasilci.

V bližini naselja Dravci v občini Videm na sotočju Dravinje in Drave so se v nedeljo okoli 19.40 prevrnili trije čolni, na katerih je bilo enajst odraslih in otrok. Ponesrečenim so prvo pomoč nudili gasilci, dva človeka so reševalci preventivno odpeljali v ptujsko bolnišnico.

Čolni so se prevrnili zaradi visokega vodostaja, povečanega pretoka reke in nastalih brzic, so navedli v današnjem poročilu Centra za obveščanje Republike Slovenije.

Prevrnilo kanuja, preostali so poskakali v vodo

Po podatkih Policijske uprave Maribor so bili v dogodku udeleženi dva kanuja in en čoln, s katerimi se je enajst ljudi spustilo po Dravinji. Ko so pluli po Dravi, je oba kanuja prevrnilo, štirje ljudje, ki so bili na čolnu, pa so nato sami skočili v Dravo, da bi pomagali pri reševanju. Vsem se je uspelo rešiti.

Poškodovanih po do zdaj zbranih informacijah policije ni bilo, dva človeka so preventivno odpeljali v bolnišnico. Policija dogodek še preiskuje ter nadaljuje zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin.