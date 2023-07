Na cestah zgoščen promet, predor Karavanke občasno zapirajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okvarjeno vozilo, zaradi katerega je bil dopoldne na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke v smeri proti Avstriji, so odstranili, še vedno pa na obeh straneh nastajajo zastoji. Voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, na prometno-informacijskem centru za državne ceste priporočajo že izvoz Jesenice vzhod.

Kolona vozil pred predorom Karavanke na avstrijski strani je trenutno dolga pet kilometrov. Zaradi varnosti predor v smeri proti Sloveniji občasno zapirajo. Na slovenski strani predora stojijo vozila v trikilometrski koloni. Voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, tako priporočajo, naj avtocesto zapustijo že en izvoz prej.

Med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod je v smeri proti Ljubljani kolona vozil dolga dva kilometra. Na Gorenjskem je zgoščen promet tudi na cesti, ki pelje od Lesc proti Bledu.

O dvokilometrski koloni pa prometnoinformacijski center poroča s podravske avtoceste med Zaklom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. Zgoščen je promet tudi na štajerski avtocesti, na mariborski vzhodni obvoznici pri Malečniku iz smeri Šentilja proti Ljubljani se pot podaljša za 50 minut, proti Šentilju pa za 30 minut. Prav tako nastajajo zastoji na Obali, in sicer na cestah Lucija−Strunjan, Izola−Strunjan, Dragonja−Šmarje−Koper in Šmarje−Dragonja.

Zaradi neurij, ki so v zadnjih dneh prizadela državo, je pri Črni na Koroškem zaradi poškodovanega cestišča zaprta cesta Črna na Koroškem−Šoštanj. Na Gorenjskem pa sta zaprti cesti v dolini Kot in Krmo.