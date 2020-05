Na Bovškem nadaljujejo iskanje pogrešanega 23-letnika #foto

Pripadniki policije, gorske policijske enote, gorskih reševalcev in gasilcev od sedme ure dalje nadaljujejo iskanje pogrešanega 23-letnega poljskega študenta, ki je v soboto padel v reko Sočo. Iskanje so sicer v soboto okrog 22. ure prekinili zaradi teme.

Na območju Velikih korit pri naselju Soča je trenutno prek 20 pripadnikov različnih reševalnih služb in policije, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Po prvih zbranih podatkih se je 23-letni poljski državljan včeraj okoli 14. ure skupaj s štirimi študenti iz študentske izmenjave odpravil peš iz kampa Korita v vasi Soča po Soški poti proti Lepeni. Pešpot na tem delu poteka po levem bregu reke Soče.

Okoli 17. ure so prispeli v bližino kraja Velika soška korita, kjer so se ustavili. Poljak je s pešpoti sestopil nižje do roba skale nad kanjon reke Soče, kjer je izgubil ravnotežje in mu je zdrsnilo, posledično je omahnil preko skalnega previsa v reko Sočo. Po padcu v reko je Poljak plaval po kanjonu še nekaj deset metrov, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. Takoj po padcu je eden od njegovih znancev na pomoč poklical reševalce Regijskega centra za obveščanje.

Stekla je iskalna akcija, ki je bila ob 22. uri prekinjena in se danes nadaljuje.