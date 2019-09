Na Bledu se je sopotnik namesto v vozilu prevažal na strehi kombija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blejski policisti so ta konec tedna obravnavali mlajšega voznika in še mlajšega potnika, ki se je namesto na sedežu prevažal na strehi kombija. Policisti so vozilo ustavili, voznika pa obravnavajo v prekrškovnem postopku zaradi kršitve pri prevozu oseb ter zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Hitri test je namreč pokazal prisotnost kokaina.