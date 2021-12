Muzej pod drobnogledom zaradi porabe javnega denarja #video

Po Erarju, aplikaciji za prikaz porabe javnega denarja, je Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v desetih letih, med letoma 2010 in 2020, ko ga je vodil Matevž Čelik, slabih 219 tisoč evrov namenil za potovanja. V povprečju to znese 20 tisočakov na leto, stroškov za poslovne sestanke in pogostitve se je v treh letih nabralo za kar 35 tisoč evrov. So bili tolikšni stroški upravičeni? V odzivu je Čelik med drugim zapisal, da je muzej v letih njegovega vodenja koordiniral več obsežnih mednarodnih programov ter da ni šlo za neopravičeno porabo sredstev. MAO je medtem pod drobnogledom računskega sodišča.