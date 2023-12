Motorne sani poletele deset metrov visoko. Moški umrl, otrok huje poškodovan.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znane so podrobnosti nedeljske nesreče z motornimi sanmi v Hudem Kotu na območju Ribnice na Pohorju, v kateri je umrl 37-letni moški, otrok, ki je bil z njim na saneh, pa je huje poškodovan.

Celjske policiste so okoli 17. ure obvestili, da se je v Hudem Kotu zgodila tragična nesreča.

37-letni moški je v okolici sorodnikove stanovanjske hiše vozil lastne motorne sani. Med vožnjo je, najverjetneje zaradi nenadzorovanega pospeška, motorne sani dvignilo v zrak, poletele so dobrih deset metrov in trčile v drevo. V trčenju se je voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, hudo poškodovanega otroka pa so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju.

Na območju Policijske uprave Celje so v zadnjih petih letih, poleg omenjene, obravnavali še eno smrtno nesrečo voznika motornih sani in posamične nesreče, pri katerih na srečo ni bilo hujših poškodb.

"Vse voznike motornih sani opozarjamo, da lahko sani uporabljajo le na za to dovoljenih in označenih območjih. Pri vožnji pa naj bodo skrajno previdni," so ob tem še navedli pri policiji.