Moški v Mariboru domnevno posilil svojo hčer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maribor pretresa grozovit zločin, saj je moški domnevno posilil svojo odraslo hčer. Potem ko sta se skupaj udeležila protivladnih protestov, jo je povabil k sebi domov. Tam naj bi jo začel prepričevati, da sploh ni njegova hči. Zaradi popitega alkohola se žrtev dogodka ne spomni, so pa v bolnišnici, kamor je naslednji dan odšla na pregled, njeno zgodbo o posilstvu potrdili. Storilec je sicer že stari znanec policije, bil pa naj bi eden od vidnejših članov samooklicane Štajerske varde.

Po protivladnih protestih, ki so bili sredi aprila v središču mesta, naj bi moški za štirimi stenami posilil svojo odraslo hčer.

Časnik Večer razkriva grozljive podrobnosti. Oškodovanka se je z očetom, s katerim nista živela skupaj, udeležila protestnega shoda v Mariboru. Po protestu naj bi jo oče povabil k sebi domov, kjer ji je ponudil alkohol in jo prepričeval, da ni njen biološki oče. Nato naj bi si jo vzel brez njene privolitve in ji storil silo. Zaradi preveč popitega alkohola je oškodovanka zaspala pri očetu. Ko se je naslednje jutro zbudila, je dojela, kaj se je zgodilo prejšnji dan.

Oškodovanka naj bi nato odšla v bolnišnico, kjer so njeno zgodbo posredovali policiji. Mariborski policisti so nam potrdili, da so prijeli prijavo.

Dežurna sodnica je za osumljenega iz razloga ponovitvene nevarnosti odredila pripor. Osumljeni, ki je trenutno v priporu, se zagovarja, da ga je iz maščevanja prijavila nekdanja partnerica. Vendar pa naj bi bil osumljeni po pisanju časnika Večer stari znanec policije.