Moški razgrajal, ob prihodu policistov in reševalcev pa umrl

Okoli pol štirih zjutraj so policisti prejeli obvestilo občana, ki je poklical na pomoč, saj je v stanovanju razbijal in razgrajal mlajši moški, ki naj bi bil pod vplivom neznanih substanc.

Ko sta policista Policijske postaje Ravne na Koroškem prišla na kraj, je v stanovanju dejansko razgrajal mlajši moški. Policista sta na kraj poklicala reševalce, moškega pa obvladala in mu nadela sredstva za vklepanje in vezanje, so v sporočilu za javnost zapisali na PU Celje.

Moški se je za krajši čas pomiril, nato začel znova razgrajati, nekaj minut po prihodu reševalcev pa je izgubil zavest. Kljub takojšnjemu oživljanju policistov in reševalcev je na kraju umrl.

Policisti so o dogodku obvestili državno tožilko in preiskovalno sodnico, ki je za pokojnega odredila sodno obdukcijo. Z zadevo so seznanili tudi Specializirano državno tožilstvo. V. d. generalnega direktorja policije bo na podlagi 3. odstavka 133. člena ZNPPol imenoval komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabljenih prisilnih sredstev, so zapisali policisti.