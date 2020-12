Mojmir Sepe bo pokopan z vojaškimi častmi

Njegov skladateljski opus je zelo obsežen. Niz popevk in šansonov, ki jih je ustvaril v sodelovanju z najvidnejšimi pesniki in drugimi avtorji, se je že zdavnaj uvrstil med zimzelene melodije, piše STA.

Skladbe, ki jih je z navdihom poklanjal Slovencem, so plemenitile in bogatile slovenski zabavnoglasbeni svet ter ga polnile s tankočutnostjo in človečnostjo. S svojim pozitivnim in odločnim pogledom na svet je bil eden od najzaslužnejših udeležencev razcveta slovenske zabavne glasbe, so zapisali v protokolu.

V zakladnico slovenskih zimzelenih melodij je prispeval skladbe, kot so Poletna noč, Zemlja pleše, Brez besed, Med iskrenimi ljudmi, Malokdaj se srečava, S teboj, Pridi, dala ti bom cvet, Uspavanka za mrtve vagabunde, Ribič, ribič me je ujel, Ljubi, ljubi, ljubi in Pismo za Mary Brown. Številne so bile nagrajene festivalih, med drugim v Opatiji in na Slovenski popevki na Bledu, kjer je redno sodeloval kot dirigent in avtor.

V tej vlogi je tudi dvakrat zastopal Jugoslavijo na tekmovanju za pesem Evrovizije: leta 1966 v Luksemburgu s popevko Brez besed v izvedbi Berte Ambrož in leta 1970 v Amsterdamu s pesmijo Pridi, dala ti bom cvet, ki jo je odpela Eva Sršen.