Tako za Zgago kot za Šetinc Paškovo bo to prva preizkušnja v politiki. Kot je za Večer povedala Šetinc Paškova, je dobila povabila številnih strank, med njimi SD, LMŠ in Lide, vendarle se je po razmisleku odločila, da bo kandidirala v novi, še neznani stranki Gibanje Svoboda.

"Obstaja ogromno razlogov za mojo politično aktivacijo. Med njimi so tudi slabe razmere na RTV Slovenija in prizadevanje vladajočih, da si podredijo javno televizijo. Motijo me napadi oblastnikov na medije in neodvisne institucije, prav tako blatenje in diskreditacije tistih, ki opozarjajo na nepravilnosti v državi. Vlada na vodilne položaje nastavlja svoje ljudi, namesto da bi kadrovala po strokovni liniji," je dejala za Večer.

Med drugim je povedala, da je bila to težka odločitev, saj je novinarsko delo opravljala z veseljem, ob tem pa dodala, da se zaveda, da vrnitev v novinarstvo zaradi higienskih razlogov ne bo mogoča.

Slovenski politiki, ki so opravljali delo novinarja

Zgaga in Šetinc Paškova nista osamljena primera kariernega prehoda iz novinarstva v politiko. V nekdanji državi se je z novinarstvom in urednikovanjem ukvarjal predsednik vlade Janez Janša, prav tako tudi njegov strankarski kolega Miro Petek, ta je pisal za Večer. Iz novinarskih v politične vode je prešla tudi Danica Simšič, sprva je bila novinarka in urednica na TV Slovenija, potem poslanka v državnem zboru, pozneje pa županja Ljubljane.

Novinarske izkušnje imata še predsednik LMŠ Marjan Šarec in poslanec LMŠ Rudi Medved. Tanja Fajon, predsednica SD, je bila pred politično kariero novinarka in dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja, Mitja Meršol je bil pred odhodom v ljubljanski mestni svet in poslanske klopi odgovorni urednik Dela, novinarsko delo pa sta, preden sta vstopili v evropski parlament, opravljali tudi Irena Joveva in Mojca Drčar Murko. Novinarske izkušnje imajo še številni drugi, na primer Melita Župevc, Tamara Vonta, Majda Širca, Franci Kek, Aleš Gulič.

Iz novinarstva v politiko in nato nazaj

Poseben je primer Ljerke Bizilj, ki je kmalu po osamosvojitvi države prekinila novinarsko kariero in sedla v državni zbor kot poslanka LDS. Nad političnim delovanjem je bila razočarana, zato se je kaj kmalu vrnila na Televizijo Slovenija, leta 2014 pa je prevzela direktorsko mesto.

"Vedno sem govorila, da se v politiko ne bom podala. Na televiziji sem bila zagovornica osamosvojitve in demokracije. Ko smo vse to dobili, so se začeli drugačni časi. Marsikateri urednik je bil prestrašen, dogajala se je cenzura. Bila sem zelo naivna, ko sem hotela spreminjati svet. Ker na RTV to ni bilo mogoče, sem sprejela izziv in odšla v politiko. Ko sem prišla v parlament, se mi je znova porušil svet, saj sem spoznala, na kakšen način deluje politika. Ugotovila sem, da sem za tovrstno politiko nesposobna, a mi nikakor ni žal za izkušnjo, ki mi je zaradi poznavanja ozadij pomagala tudi pri novinarskem pogledu na politiko," je povedala Ljerka Bizilj.

Po besedah Jerneja Amona Prodnika s katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani se nekdanji novinarji zavedajo, da bi jih "javnost le stežka dojemala kot osebe, ki lahko še naprej kredibilno in predvsem nepristransko poročajo o političnih zadevah".

Meni, da bi novinarski ceh takšno vrnitev stežka pozdravil, saj tudi preostale novinarje to postavlja v nenavadno luč. "Čeprav sta novinarstvo in politika na različne načine prepletena, vsak odhod krha osnovno premiso modernega novinarstva: da gre za institucijo, ki nadzoruje politiko in je zato od nje jasno ločena. Najbrž nam je vsem jasno, da imajo tudi novinarji svoje politične vrednote, se pa moramo zavedati, da aktiven prehod v strankarsko areno v očeh javnosti zagotovo meče senco dvoma tudi na njihovo nekdanje delo," je sklenil Amon Prodnik.