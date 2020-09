Moja zdravnica leta 2020 je ginekologinja iz Novega mesta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav so zaradi korona virusa zdravniki še veliko bolj pod javnim drobnogledom kot kadarkoli prej, marsikdo ne ve, kako trdo garajo za zaprtimi vrati. Ne le njihovi strokovnosti, tudi srčnosti, so ljudje namenili svoj glas in izbrali 10 najboljših slovenskih zdravnikov. Med njimi so družinski zdravnik, pediater, ginekologinja, onkolog, zobozdravnik, urolog, kardiolog, nevrolog, oftamolog in ortoped.

Dobitnica glavne nagrade, prejemnica naziva Moja zdravnica oz. zdravnik 2020 je ginekologinja dr. Hatije Ismaili. Paciente je prepričala s svojim osebnim pristopom in iskreno željo, da bi jim pomagala, ne le kot zdravnica, ampak kot človek.

Foto: Planet TV

Kako so najboljši zdravniki premagovali čas pandemije

Prav vsak od nagrajencev ima svojo zgodbo in prav vsak je koronavirusno obdobje premagoval na svoj način.

"Želja oskrbeti čim več ljudi in jim dati tisto, kar potrebujemo, je postala zahtevna. Časovno, same zaščitne opreme potrebujemo skoraj prekomerno, tako da ni več tako enostavno, kot je bilo," je dejal dr. Rok Jurca, prejemnik naziva Moj zobozdravnik 2020.

"Ambulanta je delala za nujne in zelo hitre primere, z ostalimi pa smo se predvsem pogovarjali po telefonu oziroma kar je bilo nujno, smo potem tudi pogledali," je dejala Brigita Cvetko, dr. med., prejemnica naziva Moja oftamologinja 2020.

"Še vedno skušamo držati isto kvaliteto, kot prej, ampak so obremenitve veliko večje," ocenjuje Igor Krajnc, dr. med., Moj kardiolog 2020. "To je plod kolektivnega, timskega dela in podpore družinskega okolja, predvsem s strani žene," je dodal o prejemu naziva.

Podeljeni naziv prinaša potrditev, pa tudi veliko odgovornost

"Naše delo se je kar spremenilo, predvsem opravimo veliko telefonskih posvetov, posvetov preko elektronske pošte. Druga, zelo pomembna stvar pa je, da moremo vse otroke, ki kažejo znake okužb dihal, pregledovati v zaščitni opremi, z maskami, tako da je delo kar polno izzivov," je dejal Denis Baš, dr. med., Moj pediater 2020, ki mu, kot pravi, dodeljeni naziv pomeni predvsem odgovornost.

Foto: Planet TV

"Pomeni mi predvsem to, da vsaj, kar se tiče komunikacije s starši in otroki, da delam dobro, po strokovni plati pa se tudi trudim, da se izobražujem, da sem aktiven. To mi pomeni veliko odgovornost," je pojasnil.

Zaskrbljen je predvsem nad tem, kaj prinašajo hladnejši dnevi. "Najbolj me skrbi zimski čas, ko se bo ohladilo, ko bo nastopil čas vseh teh virusnih okužb. Apeliram tudi na vse, tudi če so zdravi, če nimajo nobenih dejavnikov, da se letos cepijo proti gripi, ker bo kar naporno leto," je dejal Baš.

Nagrajenci priznanj niso prejeli le zaradi svoje strokovnosti, ampak tudi zaradi srčnosti, človečnosti in spoštljivega odnosa do pacientov. Glavno nagrado Moj zdravnik je dobila ginekologinja iz Novega mesta.

Med prejemniki priznanja so bili še: