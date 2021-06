Preverite, kje in s katerim cepivom se lahko brez prijave cepite ta konec tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če niste naročeni, je tu nova priložnost za cepljenje. Konec tega tedna bo na šestih lokacijah na področju Notranjske in Primorske potekalo množično cepljenje za vse prebivalce brez predhodne najave. Cepljenje se bo izvajalo s cepivom AstraZeneca, so zapisali na spletni strani vlade.

Potem ko se je pretekli teden cepljenje za nenaročene v Celju in Krškem izkazalo za dobro potezo, bodo v petek, 11. junija, in soboto, 12. junija, množično cepljenje prebivalstva izvedli na šestih lokacijah na območju Notranjske in Primorske. Cepljenje se bo izvajalo s cepivom AstraZeneca, nanj se ni potrebno predhodno naročiti.

V petek bo cepljenje od 14. do 19. ure potekalo v Kulturnem domu Sežana, od 12. do 17. ure pa v Krpanovem domu v Pivki. Za cepljenje sta predvideni dve zdravstveni ekipi.

V soboto se brez predhodne najave lahko cepite v ZD Postojna od 8. do 13. ure. Od 9. do 14. ure bodo cepljenje izvajali v ZD Ilirska Bistrica in na Osnovni šoli Hrplje.

Med 10. in 16. uro bo cepljenje po sistemu drive, ki bo potekalo pred ZD Cerknica.

Podatki NIJZ, ki upoštevajo precepljenost celotne populacije, kažejo, da je v Sloveniji z enim odmerkom cepljenih 730.076 oseb, z vsemi odmerki pa 493.129, kar predstavlja 23,5 odstotka populacije.