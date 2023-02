Mladoletnega voznika, ki je več mesecev kršil predpise, presenetila policista v civilu

"V zadnjih mesecih smo v Celju večkrat zaznali voznika cross motorja, ki je v času prometne konice, predvsem po Ljubljanski ulici, preostalim voznikom povzročal precej preglavic. V času, ko je bilo na Ljubljanski in na okoliških ulicah največ dijakov in dijakinj, se je pred njimi postavljal z nevarno vožnjo. Vozil je po zadnjem kolesu, brez čelade, ni upošteval prometne signalizacije, v križiščih ni upošteval prednosti, vozil pa je po površinah, ki niso namenjene tej vrsti vozil. Bil je nevaren sebi in okolici ter zaradi prekomernega hrupa moteč tudi za stanovalce," so zapisali na Policijski upravi Celje.

Mladoletnika presenetila policista v civilu

V petek okoli poldneva so ga znova zaznali na Ljubljanski ulici v Celju. V trenutku, ko je parkiral, pa sta ga presenetila policista v civilu. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola, brez vozniškega dovoljenja, z motorja pa je snel tudi registrske tablice.

Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so mu policisti motor zasegli. "Ker je mladoleten, smo na Okrajno sodišče v Celju poslali obdolžilni predlog s pozivom sodišču, da se mu motorja ne vrne," so še zapisali na policiji.