Ministrstvo za zdravje na pomoč ZD Ljubljana

Iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so sporočili, da kadra za dodatno točko za jemanje brisov za PCR-testiranje nimajo. V ZD Ljubljana poudarjajo, da je testna točka za odvzem brisov za PCR-testiranje, ki se od ponedeljka nahaja na P+R parkirišču v Stanežičah, v zadnjih dneh ob enormnem povečanju obolelih izjemno obremenjena. Kot so pojasnili, ne pokrivajo le Ljubljane, pač pa tudi okolico s primestnimi občinami.

"Dodatno obremenitev so v zadnjih dneh povzročili tudi nekateri drugi odjemalci brisov, ki so zaradi manjka PCR-testov na svojih lokacijah ljudi usmerjali na našo vstopno točko, ti pa so na testiranje prihajali nenaročeni," so navedli. Ob tem so spomnili, da se je na odvzem brisa za PCR-test treba naročiti, izjema so le dijaki in šolarji ob pozitivnem izvidu samotesta.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) od srede del vzorcev za PCR-testiranje zaradi velikih obremenitev pošilja v Nemčijo podjetju Eurofins, so za STA sporočili iz NLZOH. Podjetje vzorce obdela v roku 48 ur, kar je skladno s spremenjenim protokolom PCR-testiranja, ki je v veljavi od srede. V tujino trenutno odpeljejo 3.000 do 4.000 vzorcev dnevno.

Minister ponudil pomoč direktorici ZD Ljubljana

Kot so zapisali v ZD Ljubljana, o skrajno obremenjenem kadru in njegovem pomanjkanju na primarnem nivoju sprotno obveščajo ministrstvo za zdravje, da pa ministrstvo teh podatkov ne prebira in se ne zaveda resnosti kadrovskega deficita ter "brezglavo predlaga dodatno obremenjevanje družinskih zdravnikov, kar kaže na popoln absurd in nepoznavanje razmer".

Na ministrstvu so v odzivu na izjavo ZD Ljubljana zapisali, da razumejo razmere in obremenitve celotne primarne ravni, ki v teh težkih trenutkih izvaja enormen napore, da zagotovi tekoče izvajanje cepljenja proti covidu-19 in testiranja na okužbo s koronavirusom ob izvajanju svojega osnovnega poslanstva.

"S pomočjo pri organizaciji gremo po svojih najboljših močeh nasproti vsem izvajalcem, tudi ZD Ljubljana. Tako je minister za zdravje že v sredo popoldne kontaktiral direktorico ZD Ljubljana in ji ponudil pomoč in podporo pri vseh aktivnosti za zagotovitev ustreznih kapacitete za zagotavljanje testiranja na novi koronavirus na območju Ljubljane," so navedli.

Ministrstvo se je posledično povezalo tudi z ostalimi izvajalci na območju Ljubljane in se že za danes dogovorilo za povečan obseg jemanja brisov na novi koronavirus, so še navedli.

Na ministrstvu sicer spominjajo, da mora skladno s pravilnikom o izvajanju mikrobioloških preiskav iz meseca novembra izvajalec hitrega testiranja v primeru pozitivnega rezultata osebi takoj odvzeti še PCR-test. V kolikor izvajalec brisa za PCR-test ne izvaja, bolnika najkasneje v dveh urah po pozitivnem rezultatu naroči na odvzem brisa pri drugem izvajalcu, ki omenjeno izvaja, o terminu pa obvesti bolnika. "S tem zmanjšujemo število stikov med prebivalci, posebej s tistimi, ki že imajo pozitiven hitri test," so pojasnili.

S sporočilom ZD Ljubljana se strinja tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Vladi je predlagal, da naj vzpostavi dodatno enoto za odvzem brisov za PCR-testiranje in sprejme predlog ministra za obrambo Mateja Tonina, da lahko organizirajo testiranje v vojašnici Edvarda Peperka, ki ima enostaven dostop z obvoznice.

Velik naval tudi v Mariboru

Iz ZD Maribor so sporočili, da odvzem brisov za PCR testiranje od danes poteka tudi na točki za testiranje na Jezdarski ulici 10. Za odvzem brisa se je treba predhodno prijaviti preko spletne aplikacije Pri zdravniku ali prek telefonske številke 070 613 698 med 7.30 in 18. uro.

Ob tem poudarjajo, da je na odvzem brisa treba prinesti potrdilo izvajalca o pozitivnem hitrem testu ali samotestu. "Zaradi povečanega obsega naročil se na testiranje lahko čaka tudi več kot 24 ur," so še sporočili.

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske pa bolnike pozivajo, naj se v primeru nenujnih zadev odločijo za krajšo prestavitev termina do umiritve najhujšega vala epidemije covida-19. Kot pojasnjujejo, se zaradi bolniških odsotnosti spopadajo s hudo kadrovsko stisko, obenem pa skokovito narašča število testiranj, okuženih in obolelih. Pod poziv so podpisani zaposleni in vodstva ZD Kranj, Jesenice, Škofja Loka, Radovljica, Tržič, Bled in koncesionarji v občinah Žiri, Železniki in Gorenja vas-Poljane.