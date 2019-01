Ministrstvo: Madeži na jezeru v Fiesi niso posledica onesnaženja z nevarnimi snovmi

Sumljivi madeži, ki so se pred kratkim pojavili na površini Velikega jezera v Fiesi, niso posledica onesnaženja z nevarnimi snovmi. Gre za neželen naravni proces cvetenja alg, ki ga ni mogoče odpraviti z interventnimi ukrepi, so danes pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

V Civilni iniciativi Piran so že pred novim letom opozorili, da domačini dlje časa opažajo spremembe na površini Velikega jezera v Fiesi v obliki zelenih madežev, pri čemer se velikost madežev spreminja glede na vremenske razmere.

Analiza vzorca vode pokazala prisotnost cianobakterij

Madeži so se po njihovih navedbah začeli pojavljati hkrati z gradbenimi deli, povezanih s črpališčem fekalnih voda v neposredni bližini naravnega spomenika Veliko jezero, analiza vzorca vode iz jezera pa je pokazala prisotnost cianobakterij oziroma modrozelenih alg, ki proizvajajo za ljudi in živali nevarne strupe.

Na okoljskem ministrstvu so danes pojasnili, da so pojav omenjenih madežev prvič zaznali 9. novembra in o njih obvestili gospodarsko javno službo oziroma koncesionarja VGP Drava. Pri ogledu stanja pa so ugotovili, da ne gre za onesnaženje z nevarnimi snovmi, pač pa je bilo ocenjeno, da gre za sicer neželen naravni proces cvetenja modrozelenih alg, ki pa ga ni mogoče odpraviti z interventnimi ukrepi.

Ministrstvo za okolje: Gre za cvetenje alg

Glede na to, da vse od 10. decembra do danes koncesionar ni prejel nobenega obvestila o morebitnem onesnaženju, je šlo po ocenah ministrstva za še vedno vidne ostanke posledic procesa cvetenja. Če bi šlo za morebitno nenadno onesnaženje z nevarnimi snovmi, pa bi bili aktivirani preko utečenega sistema obveščanja, so še poudarili. Kot so še navedli, je koncesionar v četrtek opravil ponoven ogled stanja na terenu, na vodi pa niso opazili nobenih posebnosti.