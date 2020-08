Ministrica: Šolski sistem je pripravljen na začetek pouka

Prvega septembra se v šolske klopi ob upoštevanju epidemioloških ukrepov vračajo vsi šolarji, je na novinarski konferenci po seji vlade zatrdila šolska ministrica Simona Kustec. Učence in dijake ter učitelje je ob tem posebej pozvala, naj gredo v šolo le, če so zdravi.

"Šola bo. 1. septembra se bodo v šolske klopi, tako kot vsako leto, odpravili vsi učenci, dijaki in učitelji," je uvodoma zagotovila šolska ministrica Simona Kustec. Izrazila je prepričanje, da bomo v novo šolsko leto vstopili varno, da bomo pazili na svoje zdravje in si zaupali. Opozorila pa je, da čeprav bo pouk potekal na običajen način, bo tokrat treba upoštevati epidemiološke ukrepe.

Šolski sistem je po njenih zagotovilih pripravljen na začetek šolskega leta, v kar se je v preteklih dneh, ko je obiskala nekaj osnovnih in srednjih šol, prepričala tudi sama. "Pripravljene so šole (kot objekti) in pripravljena je izvedba izobraževalnih programov. Učiteljski zbor je pripravljen in vesel, da se bo novo šolsko leto začelo. Upam in vem, da ste na to pripravljeni tudi učenci, dijaki in starši," je poudarila.

Trije Z-ji

Zahvalila se je zaposlenim na šolah, da so razumeli ter vzpostavili razmere za to, da lahko novo šolsko leto začnemo mirno in pripravljeno, hkrati pa tudi strokovno. Novo šolsko leto po njenih besedah sicer zaznamujejo trije Z-ji. "Prvi je znanje, drugi, trenutno posebej pomemben, je zdravje, tretji pa zaupanje. Zaupajmo si, verjemimo drug v drugega in verjemimo, da smo vsi na isti barki, ki jo imenujemo novo šolsko leto," je dejala ministrica.

Kustečeva je poudarila, da je na šolarjih in njihovih starših odgovornost, da pridejo v šolo samo zdravi, enako velja tudi za učiteljski zbor. Opazujte se, če se ne počutite dobro, obiščite svojega zdravnika in ne hodite v šolo, je pozvala. Po njenih navedbah je na starših, da poznajo razloge, zakaj njihovih otrok ni v šolo, v smernicah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa je jasno navedeno, koga in kako obveščati v primeru okužbe z novim koronavirusom. Tudi za tiste učence in dijake, ki bodo od pouka odsotni zaradi odrejene karantene, bodo tako kot običajno pripravili opravičilo, snov pa bodo nadoknadili, kot je to običajno za odsotnosti, je dodala.

Foto: STA

Na vprašanje, kako bodo v šolah preverjali, ali so morda šolarji kljub odrejeni karanteni v šoli, pa je ministrica poudarila pomen zaupanja in odgovornosti. V zvezi z opozorili šolskega sindikata Sviz, da niso bili vključeni v pripravo različnih modelov šolanja glede na epidemiološko sliko, je Kustečeva dejala, da so bili modeli narejeni na podlagi izkušenj iz prvega vala epidemije, takrat pa da so bili pri dogovarjanjih prisotni tudi predstavniki sindikatov, ki so že takrat predstavili svoje stališče o modelih.

"Tega dela nismo spreminjali, ti modeli so več ali manj samo napotek, nadgradnja tega, kar smo že postavljali od konca marca do junija z vidika organizacije, izvajanja pedagoškega dela in epidemiološke varnosti," je pojasnila

Glede kritik sindikalistov, da še vedno ostaja nedorečeno vrednotenje dela učiteljev, ki da je bolj obsežno, pa je ministrica poudarila, da pedagoško delo tudi v tem šolskem letu sledi običajnim normativom in ob spoštovanju delovnopravne zakonodaje. Če pa bodo aktualne okoliščine pokazale, da so razmere drugačne, se bodo o tem pogovorili, je obljubila, piše STA.