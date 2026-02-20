Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
20. 2. 2026,
20.03

Osveženo pred

3 minute

Branko Zlobko PU Kranj

Petek, 20. 2. 2026, 20.03

3 minute

Minister Zlobko odredil izredni nadzor nad PU Kranj zaradi dogodkov na Brniku

Avtorji:
R. K., STA

slovenska policija | Foto Siol.net

Foto: Siol.net

Minister za notranje zadeve Branko Zlobko je po neuradnih informacijah Televizije Slovenija (TVS) pred dnevi odredil izredni nadzor direktorata za policijo in druge varnostne naloge nad delom Policijske uprave (PU) Kranj. Nadzor poteka zaradi razkritja, da se je na Brniku moški lažno izdajal za policista, so navedli.

Kot so spomnili, se je moški najmanj dvakrat izdajal za policista, medtem ko je bil v družbi pravega policista. Slednji je po razkritju prejel opomin pred odpovedjo delovnega razmerja.

Ali se je moški tudi samostojno izdajal za policista in koliko časa je to počel, za zdaj ni znano.

Notranjevarnostni postopek so uvedli tudi na policiji. Kot so prejšnji teden navedli za STA, ta še ni končan.

Branko Zlobko PU Kranj
