Minister Poklukar: V Sloveniji potrdili prvo okužbo z južnoafriško različico koronavirusa #video

Kot je na popoldanski novinarski konferenci o izzivih bolezni covid-19 še pojasnil novi minister za zdravje Janez Poklukar, je epidemiološka služba s terena ugotovila vse visokorizične stike. Štiri osebe je napotila na testiranje in v karanteno, še dodatnih šest pa v karanteno. Dve osebi, ki sta se s prvo osebo vrnili iz Afrike, sta oboleli, najverjetneje imata tudi ti osebi južnoafriško različico novega koronavirusa.

Poklukar: Epidemije še ni konec

"Epidemiološka služba zagotavlja, da je na terenu opravljeno vse, da so prepoznani vsi visokorizični stiki, ki so v karanteni, zato za zdaj dodatni ukrepi niso potrebni," je ob tem povedal Poklukar in dodal, da so se z Nacionalnim laboratorijem in Inštitutom za mikrobiologijo iz previdnostnih razlogov dogovorili, da bodo s področja mariborske regije namesto dozdajšnjih deset odstotkov pozitivnih testov tedensko sekvencionirali 30 odstotkov.

Epidemije še ni konec, je na današnji novinarski konferenci opozoril minister za zdravje Janez Poklukar. Foto: Getty Images Današnji primer kaže na to, da epidemije ni konec, je nato v nadaljevanju še opozoril Poklukar. "Kaže na to, da pomladansko rajanje, ki ga gledam po mestnih ulicah, ni najboljši zgled situacije, v kateri smo se znašli, zato še naprej vsem apel, da izvajamo osnovne ukrepe," je izpostavil.

Poudaril je, da je treba še naprej upoštevati vse varnostne in preventivne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. "Nosimo maske, držimo distanco, zračimo prostore, razkužujemo roke in v primeru, da zbolimo, se umaknimo v samoizolacijo, če pa smo v visokorizičnem stiku, se umaknimo v karanteno," je dejal.

Ob tem Poklukar poziva vse državljane, da če nimajo nujnih poti, ne potujejo v tujino. "Številne države okoli nas imajo ta trenutek težke epidemiološke situacije, slabše kot Slovenija, predvsem pa imajo višje odstotke novih različic, ki jih za zdaj pri nas na srečo nimamo," je še povedal.

Pri zdravniku potrdili okužbo po povratku iz Afrike

Ali je bila okužba z južnoafriško različico koronavirusa potrjena pri zdravniku mariborskega kliničnega centra, ni znano. Spomnimo, da so v UKC Maribor pred dnevi sporočili, da se je okužil zdravnik, ki je bil pred tem dvakrat cepljen in se je pred kratkim vrnil s počitnic v Namibiji.

V Mariborskem UKC se je okužil zdravnik, ki se je vrnil s počitnic v Afriki. Foto: STA

Po neuradnih informacijah naj bi šlo za kirurga z oddelka za nevrokirurgijo. Zaposleni je na dan, ko je prišel v službo, delal v ambulanti, medtem ko na oddelku skoraj ni bil prisoten in ta nemoteno deluje. Najtesnejše sodelavce so iz posebne previdnosti napotili v izolacijo, obravnavane ambulantne bolnike pa povabili na kontrolno testiranje.

Sicer pa so v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano in Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo v preteklih dneh potrdili tudi 35 primerov angleške različice novega koronavirusa medtem, ko brazilske različice še niso zaznali.