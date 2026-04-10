K. M., STA

Petek,
10. 4. 2026,
18.24

Levica Zoran Stevanović Luka Mesec

Luka Mesec: Prihajajo težki časi

Redna seja Državnega zbora | Luka Mesec je po izvolitvi Zorana Stevanovića za predsednika DZ prepričan, da prihajajo težki časi. | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Sokoordinator Levice Luka Mesec meni, da je bila izvolitev Zorana Stevanovića za predsednika DZ stresni test dostojnosti in vesti slovenske politike. "Slovenska politika je na tem stresnem testu padla in pripravite se, težki časi prihajajo," je povedal. Prvak SD Matjaž Han pa je opozoril, da je sestavljena nova koalicija, ki ima potencialno 48 glasov.

Prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović je postal novi predsednik DZ. Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti. V Levici in Vesni glasovnic niso dvignili.

Redna seja Državnega zbora
Novice Zoran Stevanović je novi predsednik DZ #video

Han: Sestavljena je nova koalicija, odpravljamo se v opozicijo

Predsednik SD Matjaž Han je dejal, da je sestavljena nova koalicija, ki ima potencialno 48 glasov. "Začela se je zgodba nove vlade. Med nami je jasno sporočilo, da se odpravljamo v opozicijo," je povedal.

Han meni, da je bilo današnje glasovanje o predsedniku najpomembnejše glasovanje v DZ, naslednje pa bo o mandatarju. "Tudi zaradi državljank in državljanov, zaradi razmer, je zdaj jasno, da je večina na drugi strani in je temu primerno potrebno tudi delovati," je prepričan.

Po njegovih besedah levosredinske stranke 48 glasov ta trenutek nimajo. Dodal je, da nad tem ni razočaran in da je to demokracija. "Vsi, ki smo izvoljeni v ta državni zbor imamo neko neko legitimiteto, ki so nam jo dali volivci, večina pa je pokazala, kje stoji," je še povedal Han.

V sporočilu za javnost pa so v SD zapisali, da izvolitev predsednika DZ spremljajo z zaskrbljenostjo. "Stevanović brez podpore NSi in SDS sploh ne bi mogel kandidirati, kaj šele biti izvoljen. Je pa pomenljivo, da so očitno vse glasove prispevali tudi Logarjevi Demokrati, iz česar se jasno vidi obris nove koalicije," so zapisali.

V SD so dodali, da je vprašanje, ali je bila to želja volivk in volivcev, so pa tako odločili izvoljeni predstavniki ljudstva. "To žal ni izraz stabilnosti, temveč političnega oportunizma," menijo.

"V levosredinskem prostoru takšna izbira nima podpore - v SD glasovnic nismo niti prevzeli. Državni zbor je tako dobil predsednika, ki so ga izvolili prav tisti, proti katerim je protestiral," so še zapisali v sporočilu.

Zoran Stevanović
Novice Stevanović zavrnil, da je kandidat za predsednika DZ

Glasovanje o predsedniku DZ običajno nakaže obrise prihodnje koalicije.

