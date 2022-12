Mednarodni dan človekovih pravic: dostojanstvo, svoboda in pravičnost za vse

Danes mineva 74 let od sprejeta splošna deklaracije o človekovih pravicah, v katerega so države prvič zapisale pravice in svoboščine vseh ljudi ne glede na njihove okoliščine. Ob današnjem dnevu človekovih pravic, ki poteka pod geslom Dostojanstvo, svoboda in pravičnost za vse, ZN zato pozivajo, da morajo njene vrednote ostati vodilo naše družbe.

Pravice, zapisane v deklaraciji, pripadajo vsem, ne glede na raso, vero, lokacijo ali katerokoli drugo okoliščino, so spomnili. Vse so tudi enako pomembne, naj bodo to državljanske, politične, ekonomske, socialne ali kulturne pravice, izpostavljajo Združeni narodi.

"Brez zdravja za vse ni dostojanstva, svobode in pravičnosti"

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob tem poudarja, da je temeljna človekova pravica vseh ljudi tudi zdravje. "Brez zdravja za vse ni dostojanstva, svobode in pravičnosti. Pravica do zdravja pomeni zagotavljanje dostopa do cenovno dostopne in kakovostne zdravstvene oskrbe vsem in povsod," so zapisali na spletni strani.

Na težave pri dostopu do zdravstvenih storitev je opozoril tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot je naštel, številni nimajo izbranega osebnega zdravnika, otroci z motnjami v duševnem zdravju so zaradi pomanjkanja strokovnjakov ostali brez ustrezne obravnave, čakalne vrste so nerazumno dolge, varovani oddelki v institucijah so prezasedeni.

Standard človekovih pravic v Sloveniji sorazmerno visok, toda ...

Po oceni Svetine pa je kljub nekaj odprtim vprašanjem "standard človekovih pravic v Sloveniji sorazmerno visok". A je dogajanje v zadnjih nekaj letih, tudi pričujoče krize, dodobra zamajalo naš občutek varnosti in naš vrednostni sistem, strah pred neznanim pa je večji kot kadarkoli prej, meni Svetina.

Ob letošnjem dnevu človekovih pravic zato želi vse spodbuditi, da se pri poklicnem ali zasebnem delovanju večkrat spomnimo na dvoje slovenskih besed: človek in ljub. "Če s sočutjem in skrbnostjo poskrbimo za sočloveka, s tem ne oblikujemo pogojev kakovostnega življenja samo zanj, pač pa za celo skupnost," je dodal.

"Človečnost je lahko pomembna nevidna sila povezovanja družbe"

"Le z osebno odgovornostjo in mislijo na človeka, o usodi katerega odločamo, bomo namreč lahko krepili družbo, ki je človekoljubna, vključujoča in ne pozablja na nikogar. Dandanes, ko se zdi, da nam manjka vizije države in pozitivnih sprememb, je ravno človečnost lahko pomembna nevidna sila povezovanja družbe. Za polno uveljavljanje človekovih pravic onkraj naših sebičnih želja ali potreb moramo torej iskreno na piedestal ponovno postaviti človeka," je zaključil Svetina.