Med smučanjem trčil v očeta in otroka in odsmučal naprej

V dopoldanskih urah se je na smučišču Vogel zgodila smučarska nesreča, v kateri so bili udeleženi neznani smučar in otrok s staršem. Neznanec naj bi med smučanjem prehiteval in trčil v otroka in njegovega starša. Smučar je po nesreči odsmučal naprej. Domneva se, da ima oblečena temna smučarska oblačila. Policija ga išče.