Med prijavami za direktorja ZD Zagorje tudi Aleš Šabeder

Poleg pediatrov ZD Zagorje ob Savi išče še zobozdravnika in tudi nekatere druge profile zdravnikov.

Na razpis za direktorja zagorskega zdravstvenega doma so prispele štiri prijave. Svet zavoda je prijave že pregledal in v kratkem bodo kandidati, ki so oddali popolne vloge, oziroma tisti, ki bodo zaprošeni za morebitne dopolnitve ter jih bodo pravočasno dostavili, povabljeni na razgovor, je za STA povedal vršilec dolžnosti direktorja doma Borivoj Grden.