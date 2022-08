Med potapljanjem umrl 27-letni slovenski glasbenik

Mladi trobentač Matej Kravcar je nastopal v skupini Diamanti in bil del oddaje V petek zvečer. Za seboj je imel veliko solističnih nastopov, sodeloval je v različnih zasedbah in orkestrih. Bil je tudi član občinskega pihalnega orkestra Trebnje.

"Doletela nas je žalostna novica. Preminil je naš član. Izredni trobentač in človek, ki je mnogim zgled. Ljubezen do morja je vzela njegovo prekratko življenje. Pustil si svoj pečat na mnogih nastopih, posnetkih, druženjih. Tvoja energija je združevala nas in druge okoli tebe. Spomin nate bo ostal za vedno. Matej Kravcar, počivaj v miru in iskreno sožalje domačim," so zapisali na svoji Facebook strani.

Ob tragični novici so se mlademu trobentaču poklonili tudi drugi glasbeni kolegi, med njimi voditelj in pevec skupine Modrijani Blaž Švab in pevka Nuška Drašček, ki je zapisala: "Matej, nimam besed. Izjemen glasbenik in nadvse prijeten človek. Dober mesec nazaj sva skupaj stala na odru."