Med poostrenim nadzorom meje ujeli 144 tujcev

Ob poostrenem nadzoru južne meje je slovenska policija obravnavala 144 oseb, ki so nedovoljeno prestopile mejo. Policija je poostren nadzor državne meje s Hrvaško začela v torek, v ta namen pa na to območje dodatno prerazporedila več kot tisoč policistov. Notranji minister Aleš Hojs napoveduje, da se bodo nadzori nadaljevali.

Med 144 osebami, ki so jih od torka do danes policisti odkrili pri nedovoljenem prestopanju meje, je bilo največ državljanov Maroka (43), Pakistana (23) in Afganistana (23). Namero za mednarodno zaščito je izrazilo 50 oseb. Na mejnih prehodih pa so policisti obravnavali še 11 oseb; ki so se skrivale v vozilih in se tako poskušale izogniti mejni kontroli, so pojasnili na Generalni policijski upravi.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes po zasedanju notranjih ministrov EU slovenskim novinarjem v Bruslju napovedal, da bodo poostrene nadzore na meji nadaljevali.

Že v torek ob začetku poostrenega nadzora meje pa je namestnik v. d. generalnega direktorja policije Jože Senica pojasnil, da policija v zadnjih dveh tednih zaznava precejšnje povečanje števila migrantov na tako imenovani balkanski poti, s tem pa povečan pritisk na našo mejo.

Poostreni nadzor, ki ga je odredil v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner, so izvedli na območjih policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto in Koper, ki so najbolj obremenjene.

Policija je za čas nadzora poleg rednih patrulj na mejo dodatno prerazporedila posebno policijsko enoto iz vseh policijskih uprav, policiste konjenike, policiste vodnike službenih psov, specializirano enoto za nadzor državne meje in specialno enoto policije. Dodatno so vpoklicali tudi večje število pomožnih policistov.