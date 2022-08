Med nagrajenci sejma AGRA izdelki AVE

Oglasno sporočilo

Pod blagovno znamko AVE skupina Panvita ponuja širok nabor izdelkov slovenskega mesa. Potrošnikom je na voljo le skrbno izbrano meso najvišje kakovosti, kar potrjujejo tudi najvišje nagrade in različni certifikati. Na že 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA so naziv šampion prejeli kar trikrat in osvojili več zlatih medalj.

V Panviti, ki je letos praznovala stoto obletnico delovanja, nenehno vlagajo v razvoj novih izdelkov in izboljšujejo obstoječe, kar jih uvršča na prvo mesto med slovenskimi ponudniki. Pri njihovem delovanju jih vodi zadovoljstvo potrošnikov, zato iščejo inovativne pristope.

Pohvalijo se lahko tudi z najširšim, največjim in najboljšim programom za žar v Sloveniji. Izdelki AVE so plod lastne vertikalne verige, katere namen je zagotavljati varne in kakovostne izdelke. Zavzemajo se, da je pot, ki jo izdelek opravi do naših miz, kratka. S tem izpolnjujejo svojo zavezo, da ponujajo samo sveže izdelke, poleg tega pa po nepotrebnem ne obremenjuje okolja.

Vrhunsko uvrščeni izdelki AVE

Na 43. mednarodnem ocenjevanju kakovosti mesa in mesnih izdelkov je sodelovala tudi Panvita, ki je bila prejemnica kar 28 nagrad. Žirija je ocenjevala videz izdelka z embalažo, zaščito izdelka in funkcionalnost embalaže, kakovost presnega izdelka brez embalaže, vonj, teksturo in aromo.

Domače suhe ocvirke AVE, Balkanske čevapčiče 480 g in Hrenovke AVE. Gre za izdelke, ki so bili nagrajeni z nazivom šampion. Laskavi naziv šampion lahko dosežejo samo izdelki, ki so bili trikrat zaporedo nagrajeni z zlato medaljo. Z zlatom so nagradili štiri izdelke, ob tem pa so prejeli tudi sedem zlatih medalj za tržno ponudbo.



Poleg najvišjih nagrad pa so prejeli tudi osem srebrnih medalj, pet srebrnih medalj za tržno ponudbo in eno bronasto medaljo.



Naročnik oglasnega sporočila je PANVITA, D. D.