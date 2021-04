Matoz o tepeškanju poslancev: Čoklova živi v paralelnem svetu

"Nekdo, ki nedopustno poslancem v zvezi z opravljanjem njihove z ustavo varovane funkcije grozi s palico in jih ob tem še žali s pobalini, je tisti, ki grozi in izvaja nedovoljen pritisk na poslance. Samo v nekem paralelnem svetu se lahko tisti, ki grozi in izvaja nedovoljen pritisk, po opominu, da naj s tem preneha, sklicuje na to, da je deležen ustrahovanja," se je odvetnik Franci Matoz, ki zastopa poslance DeSUS Franca Juršo, Branka Simonoviča in Ivana Hrška odzval na odgovor odvetnice Nataše Pirc Musar, da zavračajo poziv, naj začasna predsednica DeSUS Brigita Čokl umakne grožnje s tepeškanjem neposlušnih poslancev.

Musarjeva je v odgovoru ocenila celo, da gre za poskus ustrahovanja in utišanja politično drugače misleče predsednice DeSUS Brigite Čokl, ki se ne strinjajo z delovanjem trenutne oblasti. Tako se je Musarjeva odzvala na poziv Matoza, naj začasna predsednica DeSUS Čoklova preneha groziti poslancem DeSUS s palico in prekliče nenavadne izjave o pobalinih. Matoza so za obrambo pred grožnjami Čoklove, da jih bo tepla, trije poslanci DeSUS pooblastili kot zasebniki.

Da naj preneha z nenavadnimi grožnjami s fizičnim nasiljem je Matoz Čoklovo pozval tako:

Na poziv k umiku napovedi o palici, ki čaka poslance, če ne bodo bolj pridni, se je odvetnica Nataša Pirc Musar, ki zastopa Čoklovo, v sporočilu za javnost odzvala, da Čoklova spornih izjav ne bo preklicala, saj je z njimi uresničevala svojo svobodo (političnega) izražanja o temi, ki je po oceni Pirčeve brez dvoma v javnem interesu. Celoten odziv, ki ga je za Brigito Čokl poslala Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, je bil takšen:

"V medijih so se v zadnjem dnevu pojavile informacije, da poslanci stranke DeSUS Franc Jurša, Branko Simonovič in Ivan Hršak od začasne zastopnice stranke DeSUS Brigite Čokl zahtevajo preklic izjav, ki jih je izrekla kot kritiko njihovega samovoljnega delovanja, ki ni v skladu s politiko in programom stranke, katere člani omenjeni poslanci še vedno so. Navedeno drži; Brigita Čokl je preko Odvetniške družbe Matoz o.p., d.o.o. včeraj res prejela opomin pred tožbo, ker naj bi s svojimi izjavami posegla v osebnostne pravice navedenih poslancev. Tovrstni napad poslancev na svobodo političnega izražanja začasne zastopnice stranke predstavlja eklatanten primer ustrahovanja in poskusov utišanja politično drugače mislečih, ki se ne strinjajo z delovanjem trenutne oblasti, ki jo podpirajo tudi DeSUS-ovi poslanci Franc Jurša, Branko Simonovič in Ivan Hršak, ne glede na to, da je stranka DeSUS iz koalicije izstopila že decembra 2020. Izjave začasne zastopnice stranke ne predstavljajo ničesar drugega kot zgolj pravno dopustno kritiko političnega delovanja omenjenih poslancev, ki temelji na objektivnih dejstvih in ni žaljiva. Glede na navedeno Brigita Čokl svojih domnevno spornih izjav ne bo preklicala, saj je z njimi uresničevala svojo svobodo (političnega) izražanja o temi, ki je brez dvoma v javnem interesu."

Po vsebini te izjave se zdi, da je odvetniško pisarno za zastopanje najela stranka in ne Čoklova kot zasebnica, kar bi lahko bilo sporno. Ni jasno, ali Čoklova ima pooblastila, da kot začasna zastopnica stranke najema in plačuje odvetniško pomoč za tisto, kar sama izjavlja v medijih.

Na izjavo odvetniške pisarne Pirc Musarjeve se je Matoz odzval tako:

"V zvezi z izjavo za javnost, ki jo je dne 9.4.2021 podala Brigita Čokl, po pooblaščencih Odvetniški družbi Pirc, Musar & Lemut Sterle o.p., d.o.o., v odgovor navajam, da bo o tem, ali so izjave Brigite Čokl, izrečene zoper poslance Franca Juršo, Branka Simonoviča in Ivana Hršaka, objektivno žaljive, odločalo sodišče. Navedbe Brigite Čokl, da pomeni naša zahteva po preklicu njenih izjav naš napad na svobodo političnega izražanja nje kot začasne zastopnice stranke DeSUS in da gre za eklatanten primer ustrahovanja in poskus utišanja politično drugače mislečih, pa je mogoče razumeti samo tako, da Brigita Čokl živi v nekem paralelnem svetu, ki pa je daleč od realnosti. Namreč nekdo, ki nedopustno poslancem v zvezi z opravljanjem njihove z ustavo varovane funkcije grozi s palico in jih ob tem še žali s pobalini, je tisti, ki grozi in izvaja nedovoljen pritisk na poslance. Samo v nekem paralelnem svetu se lahko tisti, ki grozi in izvaja nedovoljen pritisk, po opominu, da naj s tem preneha, sklicuje na to, da je deležen ustrahovanja. Realnost pa je, da je Brigita Čokl s svojimi izjavami prekoračila meje dopustnega in povsem neligitimno poskušala in še poizkuša ustvarjati nedopusten pritisk na poslance Franca Juršo, Branka Simonoviča in Ivana Hršaka."