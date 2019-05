Mati resnico o pogrešanem sinu Juretu išče že 19 let #video

Vsaj 30 slovenskih družin že več kot 15 let zaman čaka na klic odrešitve: kakršno koli sled za pogrešanimi svojci. V oddaji Argument so objavili izpovedi njihovih najbližjih. V studiu je bila tudi mati že 19 let pogrešanega Jureta.

Kranjski policisti so v ponedeljek zvečer na razgledni ploščadi nad kanjonom Kokre naleteli na ta prizor: zapuščene športne čevlje in očala. Takoj je stekla iskalna akcija. Izkazalo se je, da jih je moški tam le odložil.

Od sobote dopoldan je pogrešan 52-letnik z Iga pri Ljubljani. Od doma se je odpeljal z belo toyoto, ki jo je parkiral pri jezeru Kreda nad Mojstrano. Za njim so ostali dokumenti, vizitke in ključi, obširna iskalna akcija za zdaj ni bila uspešna.

Devetletnega dečka pogrešajo od leta 1996

Najmlajša trenutno pogrešana oseba je dveletni deček, čigar identitete policija ne razkriva. Izginil je leta 1996 v okolici Ljubljane.

Poleti 1992 je v brodolomu turistične ladje v hrvaški Istri izginila petletna Urška Rednak iz Ljubljane. Do danes je še niso našli. Krožijo govorice, da ni utonila in jo je iz vode potegnil neznan moški.

Nenavaden je primer moškega, za katerega so svojci šele deset let po izginotju prijavili, da je pogrešan. Izkazalo se je, da je na črno živel in delal v Nemčiji, od koder so ga nato izgnali, zato je bil zelo slabe volje, ker so ga svojci prijavili kot pogrešanega.

"Le tisti, ki ga je odpeljal iz šole, verjetno ve, kaj se je zgodilo"

V studiu oddaje Argument na Planetu so bili Ika Plevnik, mati Jureta Plevnika Goloba, pogrešanega od leta 2000, detektivka Bernarda Škrabar in namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije Darko Muhič.

Jure Plevnik je izginil leta 2000. Zadnji, ki je Jureta videl, je bil njegov sošolec. Po pouku na ekonomski gimnaziji v Celju je Jure namreč sedel v njegov avtomobil in se z njim odpeljal.

Juretova mama je še nekaj dni po izginotju prejemala SMS-sporočila s sinovega mobilnega telefona. Pozneje se je izkazalo, da jih je pošiljal prav njegov sošolec. Kljub preiskavi, ki so jo izvedli kriminalisti, niso prišli do odgovora, kaj se je tistega popoldneva zares zgodilo.

Ika Plevnik meni, da le tisti, ki ga je odpeljal iz šole, verjetno ve, kaj se je zgodilo. Policija tega še ni odkrila.

