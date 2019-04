Mariborska ulica je pristala v stečajni masi, ljudje pa brez razsvetljave #video

Do Jarčeve ulice v Mariboru so se po stečaju gradbenega podjetja dokopala podjetja, ki zdaj od občine terjajo plačilo za uporabo. Stanovalci, ki so nove hiše kupili v dobri veri, da se bodo lahko do njih tudi normalno pripeljali, se zdaj bojijo, da jim bodo zaradi neurejenega lastništva cesto preprosto zaprli.

Pred nekaj dnevi je na Jarčevi ulici v Mariboru preprosto ugasnila ulična razsvetljava. Čeprav bi morala biti ta cesta občinska, je v večinski lasti dveh zasebnih podjetij, ti pa ne želita plačati elektrike za razsvetljavo. "Ne vemo, kaj lahko še pričakujemo. Ali bomo še lahko dostopali do svojih hiš ali bo tudi to omejeno ali proti plačilu. Ne vem, nimamo take domišljije, da bi si lahko mislili, kaj vse še lahko gre narobe," je dejala Mateja Karničnik, stanovalka Jarčeve ulice.

Otroci se na temni ulici zvečer ne morejo več igrati

Stanovalci so tako svojo ulico razsvetlili kar s svečami. Večerni sprehodi s psički zdaj niso več mogoči. Kot je dejala Lili Premc, jih je strah, poleg sebe pa morajo imeti zdaj tudi svetilke, da sploh kaj vidijo. Tia Kovačič je dodala, da so se ponavadi otroci med počitnicami, ko je bila še razsvetljava, vedno igrali, zdaj pa to ni več mogoče in morajo hitro noter.

Občina obljublja, da bo razsvetljava znova zasvetila

Ulična razsvetljava, pločniki, cesta in vsa druga infrastruktura so namreč po propadu gradbenega podjetja MTB pristali v stečajni masi. Od tam pa sta jo kot upnika v lastništvo prevzeli podjetji Tima Holding in Vade Mecum. A ob vprašanju, kaj želijo s cesto, so nas na Vade Mecumu napotili prav na občino. V njenem imenu je danes stanovalcem 38 hiš podžupan obljubil, da bo ulična razsvetljava znova zasvetila, saj naj bi bila cesta kategorizirana.

Ne morejo plačevati za uporabo ceste ali je odkupiti

Urejanje lastništva ulice pa bo mnogo trši oreh. Občina v to, da bi plačevala za uporabo ceste ali jo celo odkupila, ne bo privolila. "Če je v občinskem prostorskem načrtu obstajala zaveza za prenos izgrajene infrastrukture po izgradnji, potem Mestna občina Maribor nima možnosti, da to odkupuje, to bi oškodovalo javna sredstva," je pojasnil Samo Peter Medved, podžupan mariborske občine.

Stanovalci pa se zdaj sprašujejo, kdo je pravzaprav kriv za nastali položaj. Je to stečajna upraviteljica, ki je prenesla lastništvo ulice na upnike, ali pa morda občinski uslužbenci, ki niso pravočasno poskrbeli za prepis. Ulica tako za zdaj ostaja v zasebni lasti, bodo pa odslej na njej znova zasvetile ulične luči.