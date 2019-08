Mariborska policija predstavila novo vodstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Policijski upravi (PU) Maribor se je letos zamenjalo skoraj vse vodstvo, a to po besedah novega direktorja Aleksandra Thalerja ne bo bistveno spremenilo načina njihovega dela. Kot je dejal na današnji predstavitvi novinarjem, si bodo še naprej prizadevali za čim večjo strokovnost in učinkovitost, hkrati pa ohranjanje človekovega dostojanstva.

Aleksander Thaler, ki je prej na tej policijski upravi vodil sektor uniformirane policije, je na mestu direktorja mariborske policijske uprave na začetku julija nasledil Danijela Lorbka, ki je bil mesec dni prej premeščen v vodstvo Generalne policijske uprave, kjer opravlja naloge z različnih področij dela policije, med drugim tudi migracij.

Mariborska policijska uprava ena od večjih v Sloveniji

Na začetku avgusta je vodenje sektorja mariborske kriminalistične policije prevzel Beno Meglič, pred dnevi pa je novi komandir policijske postaje Maribor II postal Simon Belšak.

Aleksander Thaler je novi direktor mariborske policijske uprave. Foto: STA

Thaler je danes spomnil, da je območje mariborske policijske uprave eno od večjih v Sloveniji, saj sega vse do meje z Avstrijo in Hrvaško, zato je njihovo delo "zelo raznoliko in zahtevno". Varnostne razmere je ocenil kot stabilne, saj ni večjih izstopanj, razen povečanih nezakonitih migracij, kar velja tudi za druge dele države.

"Moja velika želja oziroma osnovno izhodišče je, da smo najprej človek sočloveku, zatem pa policisti," je dejal. Dodal je, da policija kot represiven organ včasih mora uporabiti tudi kakšno prisilo, a ob tem ostaja njeno delovanje strokovno in zakonito, pa tudi pregledno. Javnost pa se mora zavedati, da zaradi interesa preiskave v nekaterih trenutkih ni mogoče vsega povedati.

Med prednostnimi nalogami bo pregon nezakonitih migrantov

Dosedanji komandir policijske postaje Maribor I Meglič je vodenje mariborskih kriminalistov prevzel po odhodu Roberta Munde po aferi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Po uradnih navedbah zamenjava ni neposredno povezana z dogodkom, temveč naj bi bila premestitev potrebna zaradi delovnih potreb in izboljšanja organizacije dela ter učinkovitosti in operativnosti policijske uprave.

Foto: STA

"Vizija mojega dela je uspešno nadaljevanje dela PU Maribor na področju kriminalitete," je na današnji predstavitvi povedal Meglič. Kot prednostna področja je navedel pregon tihotapcev nezakonitih migrantov, preprodajalcev prepovedanih drog in premoženjske kriminalitete, medtem ko stanje gospodarske kriminalitete, sodeč po ugodnem gospodarskem ozračju, ocenjuje kot neizstopajoče.

Najodmevnejši primer, ki ga je nasledil, je še vedno trajajoča preiskava junijskega napada na mariborsko sodnico Danielo Ružič, kjer pa kriminalisti, kot je dejal, še dopolnjujejo kazensko ovadbo. "Še izvajamo aktivnosti s tem v zvezi," je dejal.

V vrhu mariborske policije ostaja odprtih še nekaj drugih vodilnih mest, med drugim vodje policijske postaje Maribor I. Tu postopki imenovanja še tečejo, po mnenju Thalerja pa bodo do konca leta zapolnjena tudi ta mesta.