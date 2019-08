Vodenje mariborskih kriminalistov prevzel Beno Meglič

Vodenje mariborskih kriminalistov je z današnjim dnem prevzel dosedanji komandir Policijske postaje Maribor I Beno Meglič. Dozdajšnji začasni vodja Andrej Kolbl, ki je to mesto zasedel po odhodu Roberta Munde po aferi zaradi vožnje pod vplivom alkohola, je Megliču že predal posle in se vrnil na mesto pomočnika vodje.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, sta primopredajo poslov opravila ob prisotnosti direktorja mariborske policijske uprave Aleksandra Thalerja in direktorja uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Boštjana Lindava.

Ob tem so na Policijski upravi Maribor še dodali, da bo do imenovanja novega komandirja Policijsko postajo Maribor I po pooblastilu generalne direktorice policije Tatjane Bobnar vodil Peter Majcenovič. Mariborska policijska uprava je julija oziroma mesec dni po razrešitvi Danijela Lorbka dobila tudi novega direktorja Aleksandra Thalerja, ki je do takrat vodil sektor uniformirane policije.

Prvega kriminalista oglobili zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Februarja so mediji poročali, da so prvega kriminalista Roberta Mundo policisti oglobili zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kar je pozneje potrdil tudi sam. Na mariborski policijski upravi so sicer trdili, da zamenjava ni neposredno povezana z dogodkom, ampak da je bila premestitev potrebna zaradi delovnih potreb, izboljšanja organizacije dela ter učinkovitosti in operativnosti policijske uprave.

Policisti so nekdanjega vodjo mariborskih kriminalistov Roberta Mundo oglobili zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Foto: STA

Bobnarjeva je takoj po razkritju afere opravila razgovor s takratnim direktorjem Lorbkom ter napovedala, da bodo na upravi v kratkem izvedli potrebne spremembe za zagotovitev ustreznih pogojev za učinkovito delo. Lorbka so s 1. junijem, prav tako s pojasnilom, da gre za organizacijske potrebe in zagotavljanje večje učinkovitosti dela, premestili v vodstvo Generalne policijske uprave, kjer zdaj opravlja naloge z različnih področij dela policije, med drugim tudi migracij.